奥运会是国际顶级的综合性体育赛事，也是全球体育精神和团结的终极庆典。

奥运会起源于大约 2,800 年前的古希腊，当时奥运会是一项重要的体育、文化和政治盛会。

根据希腊神话，奥运会与橄榄树、智慧女神雅典娜的 送给雅典城的礼物.

奥运会的起源可以追溯到伯罗奔尼撒半岛南部的奥林匹亚圣地，有记录的首届奥运会于公元前 776 年在此举行。

这些比赛是宗教节日的一部分，以纪念希腊诸神之父宙斯。对于古希腊人来说，锻炼身体和心智是儿童教育的一个重要方面。

“居住在雅典的芬兰考古学家和作家安娜·古斯塔夫森告诉记者，“英雄主义理想深深植根于古希腊人的心中。” Olive Oil Times.

“古代奥运会上没有团队运动，”她补充道。 “相反，参赛者们追求的是个人荣誉。这些比赛考验的是力量、耐力、勇气和速度，而这些正是英雄士兵所应具有的品质。”

“对于来自上流社会家庭的男孩来说，体育运动对他们的成长至关重要，可以为他们的战斗做好准备，”古斯塔夫森说。

来自古希腊城邦的代表团和运动员会游行数天，参加在奥林匹亚举行的比赛。奥林匹亚运动会每四年举办一次，运动员们可以借此为下一届比赛进行训练。

奥运会对古希腊人来说非常重要，他们甚至将其作为日历。例如，他们会说， “21 世纪的第三年st ”来纪念上届奥运会已经过去三年了。

当时希腊城邦之间的敌对行为也会在比赛期间停止，以便运动员和观众能够心无旁骛地参与比赛。

““当时，希腊没有中央政府，”古斯塔夫森说。 “相反，这个国家是由独立的城邦统治的，这些城邦之间经常发生冲突。”

“然而，从文化上来说，古希腊世界是统一的，”她补充道。 “这在一定程度上要归功于泛希腊节日，它让希腊人聚集在一起和平庆祝，并让他们回忆起他们所拥有的一切共同点，例如宗教和理想。”

奥运会上并不总是金牌的荣耀。在古希腊，比赛获胜者的典型奖品是用奥林匹亚生长的野橄榄树上交织的橄榄枝制成的花环。

“当时的陶器画中有很多关于这方面的描绘，”古斯塔夫森说。

“获胜者还可以获得有价值的奖品，例如装满橄榄油的双耳瓶、为他们举行的游行、青铜盾牌或三脚架。”

橄榄树在古希腊被视为神圣之物，象征着和平与团结。祈求者在寺庙中或接近有权势的人时也会手持橄榄枝，以表明自己的地位。

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橄榄枝，用来纪念古代奥运会的获胜者，也表明橄榄树在古希腊更为深远的意义。

尤其是在雅典，橄榄树获得了政治重要性，这一点从保护橄榄树的法律中可以看出来。任何毁坏橄榄树的人都会面临死刑。橄榄树的所有者一年内不得砍伐超过两英尺（0.6 米）的树木；否则，他们将面临巨额罚款。

历史学家认为橄榄树和阿提卡地区之间的关系是一群人（当时的雅典统治者）控制这片空间的开始。

空间（土地）随后取代血统和财富成为雅典的主要政治权力来源。

政治家克里斯提尼在公元 6 年向雅典人介绍了宪法框架。th 公元前世纪，民主的诞生源于雅典城邦中空间控制与公民权之间的紧密联系。

古希腊酒壶从 6th 公元前一世纪描绘拳击比赛的壁画（图片：克利夫兰艺术博物馆）

橄榄树也是古希腊人的重要食物来源，他们主要以橄榄、酿酒的葡萄以及大麦或小麦等谷物为食。

在古希腊社会，橄榄油被用于食物制备并具有多种宗教和实用用途。

“橄榄油在古希腊的重要性怎么强调也不为过，”古斯塔夫森说道。 “我认为，在现代世界中，不存在任何既神圣又实用，同时又是重要的经济商品的材料。”

“橄榄油可能是献给众神的神圣礼物，也可以在奥林匹亚等圣殿中用作祭品，”她补充道。 “在运动训练之前，运动员们会用橄榄油涂抹身体以准备皮肤。他们出汗后也会用橄榄油和沙子的混合物擦拭皮肤，然后刮掉污垢，以此来清洁自己。”

当时，一个城邦的公民每年平均消耗橄榄油40至50升：15至20升用于烹饪，20升用于卫生，0.5升用于仪式，-升用于灯饰，-升用于医疗目的。

古斯塔夫森指出，橄榄油、葡萄酒和陶器是古希腊国际贸易中最重要的商品。

“与邻国的贸易是青铜时代希腊文明繁荣昌盛的原因之一，”她说。 “因此，橄榄油是希腊人生活的主要动力之一。”

橄榄树在奥运会中的传承已延续千年。

2004 年在雅典举行的奥运会上，获奖者除了获得奖牌外，还象征性地佩戴了橄榄花环，以向古老的传统致敬。

2021年，在2024年奥运会之前，巴黎奥林匹克之家的花园里种植了一棵橄榄树，以象征和平与奥运会的普遍性。

““一些奥运奖牌，比如1996年亚特兰大奥运会的奖牌，也以橄榄枝作为奥林匹克精神的普遍象征，”古斯塔夫森说。

““奥运会与和平结合起来的根源在于古代奥运会，”她补充道。 “请记住，在奥运会期间，古希腊城邦会保持长达一个月的和平，一切暴行都会停止。”

2024 年巴黎奥运会期间，数百名来自饱受战争蹂躏的国家的奥运选手齐聚一堂，呼吁和平。登山运动员吉米·金 (Jimmy Chin) 和世界著名网球运动员拉斐尔·纳达尔 (Rafael Nadal) 等运动员也纷纷称赞橄榄油在饮食中的重要性。橄榄树作为永恒的和平象征和健康饮食的基础，其多功能性在当今的奥运会和体育赛事中依然存在。