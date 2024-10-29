虽然许多消费者欣赏优质特级初榨橄榄油的健康益处和卓越口感，但他们往往很难仅凭包装在商店货架上识别它们。

特 Olive Oil Times 世界排名 现在有一项突破性的新功能，目前处于测试阶段，该功能使用人工智能通过简单的瓶子图片识别排名靠前的橄榄油。该创新工具旨在让消费者和行业专业人士能够快速轻松地发现世界上最好的橄榄油。

消费者可以了解到十年来积累的有关数千个品牌的知识。 - Curtis Cord, Olive Oil Times 主编辑

该应用程序利用了从 NYIOOC World Olive Oil Competition是全球规模最大、最受尊敬的橄榄油品质大赛。这款人工智能应用程序可以通过分析数千张图像和数据点，准确识别获奖橄榄油。

新功能可通过以下方式访问： 橄榄油排名.org. 点击相机图标并 拍摄一张橄榄油包装的照片，看看该品牌在世界排名中的表现如何。

“消费者可以通过这款应用了解十年来积累的数千个品牌的知识。” Curtis Cord，主编 Olive Oil Times 和总统 World Olive Oil Competition. “只需拍摄一瓶酒的照片，用户就可以立即获得有关其品质、产地和风味特征的详细信息。”

特 Olive Oil Times 世界排名，实时更新，列出了获奖最多的生产商和品牌，并按半球、国家、品种和有机分类列出了详细的历史结果数据。该门户网站是对 World Olive Oil Competition“ 官方指南，每年有超过一百万用户参考的最佳特级初榨橄榄油目录。