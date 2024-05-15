橄榄油生产进入法国首都

去年年底，巴黎南部郊区马拉科夫的一群邻居联合起来，首次在法兰西岛首府地区生产橄榄油。

Born to be Olive 创始人 Vincent Chévrier 向法国国际广播电台 (RFI) 表示，该组织已从遍布社区的橄榄树上收获了 550 公斤橄榄。

当谢弗里耶意识到自己无法从一棵橄榄树上收获足够的果实来生产橄榄油时，他决定团结邻居们。

“许多人的花园里都有橄榄树。每年，他们看到橄榄掉下来，却无能为力，因为我们没有磨坊，无法在巴黎加工它们，”Chévrier 说道。

在绕着街区走了一圈后，他发现在两公里范围内的私人花园和当地公园里生长着 120 棵橄榄树。

然后他成立了一个 往脸书页面 邀请橄榄树所有者加入他的倡议。一个团体发起了众筹活动，以购买收割和碾磨设备，包括电动耙子、网、橄榄研磨机和压榨机。

在首次收获期间，居民们怀着好奇和兴奋的心情旁观。

“一位名叫杰拉尔丁的居民告诉法新社，在谢弗里尔用新买的电动耙子砍伐她家的橄榄树时，文森特发现我们花园里的橄榄树后按响了门铃。 =我从零开始；我什么都不知道，但尝试一下很有趣。”

“这是我们第一次在文森特的帮助下如此有条理地工作，我们也在学习如何照顾这棵树，”她补充道。 “想象一下你可以这样制作橄榄油，真是太神奇了。”

收获所有橄榄后（大约需要一个月的时间），该小组使用传统设备和方法对果实进行压碎和压榨。

谢弗里耶鼓励提早收获的居民将橄榄存放在冰箱中，直到整个社区都准备好磨橄榄为止。

虽然最终产品可能不符合 特级初榨橄榄油但邻居们坚持认为，这更多的是体验而不是结果。

““镇上各处的人们聚集在一起，决定开展这个集体项目，”另一位名叫乔安娜的居民告诉法广。 “它以不同的方式在当地人们之间建立联系……因为他们聚在一起和邻居一起消费自己制作的东西。”

Born to be Olive 是更大规模的城市农业运动的一部分，旨在减少与食品生产和运输相关的碳足迹。

自 2016 年以来，在“巴黎农业”计划等举措的推动下，巴黎的城市农业发展势头强劲，该计划促进并加速了巴黎市及法兰西岛大区农业项目的实施。

其想法是利用屋顶、墙壁、停车场和开放空间来创建城市农场和花园。

Parisculteurs 计划已经建立了 70 多个项目，还有许多项目正在开发中。

巴黎目前市区内拥有近36公顷的农业用地，是城市农业的领先者。

该计划还为有志于成为城市农民的人提供教育和提高认识的活动以及培训机会。

法国南部，尤其是普罗旺斯，无疑仍将是该国最丰产的橄榄种植区，预计 6,300/2024 作物年度将生产 25 公吨橄榄油，其中大部分产自该地区。

然而，谢弗里耶认为巴黎人没有理由不继续种植一两棵橄榄树并生产橄榄油。

“无论您在巴黎的哪个地方，都可以完美地种植橄榄树，并获得非常成功的橄榄产量，”他总结道。