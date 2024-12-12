意大利研究人员发现，在鲷鱼饲料中添加 0.08% 的多酚提取物可使饲料转化率提高 30%。同时还显示出抗炎和促进免疫的功效。

这款 多酚 有问题的是， 羟基酪醇 和酪醇都是从橄榄研磨废料中提取出来的，这项研究再次证明了橄榄产业对循环经济做出贡献并提高可持续性的可能性。

这款 根据一项研究，由翁布里亚和马尔凯动物预防实验研究所和佩鲁贾大学兽医学系的研究人员进行，旨在评估橄榄产业废弃物作为水产养殖营养补充剂的潜力，以应对全球环境问题和 欧洲绿色交易.

实验对象为 600 条金头鲷，随机分为两个饮食组，每组 300 条。每组再分为三个亚组，每组 100 条鱼，分别放置在室内的独立水箱中。

与对照组相比，喂食实验性饮食的鱼在中间阶段显示出体重增加的趋势（体重增加 117% 对比 82%），并且在实验结束时记录到更高的体重增加（177% 对比 125%）。

饲料转化率也显著提高 (1.85 相比 1.45)。

这些结果表明，饮食补充橄榄衍生的多酚可以促进生长，同时保持鱼的整体健康和身体健康。

此外，基因分析表明，喂食多酚补充剂的鱼改善了与免疫和代谢相关的生物标志物的基因表达。

研究人员特别注意到促炎基因白细胞介素 12β 表达的减少和抗炎基因白细胞介素 10 表达的增加。

这些结果与之前的研究一致，证明以植物蛋白为基础的饮食降低了各种促炎标志物和其他与免疫防御相关的基因的表达。

相比之下，以动物蛋白为基础的饮食，如鱼粉，会导致与调节炎症和激活对感染的自然免疫反应有关的炎症介质相关的基因表达增加。

作者指出，欧盟每年产生约 88 万公吨的食物垃圾，估计成本为 143 亿欧元，其中大部分来自食品工业而不是消费者。

此类废弃物占全球排放量的 8% 至 10%，占欧盟温室气体排放、污染和废物产生的 6% 左右。

因此，他们试图将循环生物经济和可持续农业理念应用于水产养殖。

大量研究表明，食用鱼类具有有益作用，因为鱼类营养丰富，富含蛋白质、多不饱和脂肪酸（如 omega-3）和维生素（如 B2 和 B6）。鱼类是人体不可或缺的一部分 地中海饮食 以及其他与健康和长寿相关的饮食。

水产养殖被认为是一种可持续的鱼类生产方式。人们经常将其与传统捕鱼及其相关的环境影响进行对比，尤其是过度捕捞、食物网破坏和误捕——即意外捕获非目标物种，如海豚、海龟和海鸟。

然而，最近的研究引发了人们对该行业内潜在有害行为的担忧。

提到的一些主要因素包括饲料的成分、来源和性能。因此，提高这方面的可持续性被视为提高整个行业可持续性的关键。