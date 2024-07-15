随着突尼斯出口额飙升，包装橄榄油陷入困境

据突尼斯国家农业观察站 (Onagri) 称，90/2023 作物年度的前七个月，突尼斯橄榄油出口收入与 24/2022 年度同期相比增长了近 23%。

北非最大的橄榄油生产国在 3.936 年 1.159 月至 2024 年 2024 月期间出口了 12 亿突尼斯第纳尔（148,700 亿欧元）。同样，出口量增长了 -% 以上，达到 - 吨。

转向瓶装油销售可以增加附加值和外汇收入，使突尼斯成为全球领先的橄榄油生产和出口市场。 - Donia Sfar，Tesoro del Rio 出口经理

据多尼亚·斯法尔 (Donia Sfar) 称， 特索罗德尔里奥突尼斯石油出口收入大幅增加，可以归因于过去两年收成期间需求超过供应，以及 全球橄榄油价格不过，价格已从 1 月中旬的历史高点回落。

“销售额的大幅增长为该州带来了可观的利润，特别是在外汇方面，”她告诉 Olive Oil Times. “由于全球需求不断增长，橄榄油出口价值正在经历令人瞩目的增长。”

“这一成功激励了当局进一步发展该行业并扩大用于橄榄油生产的农业用地。”她补充道。

Sfar 还指出，突尼斯橄榄油的知名度不断提高是该国橄榄油销量增加的另一个原因。突尼斯生产商最近在 26 年的橄榄油博览会上获得了 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition. Sfar 的公司 获奖者.

Onagri 的数据显示，西班牙是突尼斯橄榄油的主要目的地，其中 47.4% 流向西班牙港口，紧随其后的是意大利（42.2%）和美国（33.8%）。

该观察站进一步报告称，有机橄榄油销售总量为 32,589 吨，价值 881 亿突尼斯第纳尔（259 亿欧元），占总销量的 21.9％ 和价值的 22.2％。

尽管橄榄油出口呈现正增长，但突尼斯的橄榄油行业仍面临着一些制约因素，例如大宗出口的附加值低，以及橄榄油生产、包装和出口的官僚主义程度高。

Onagri 的数据显示，包装橄榄油出口量不到有机橄榄油出口总量的 51%，主要目的地是意大利（31%）、西班牙（12%）和法国（-%）。

“尽管有这些积极指标，但出口商目前仍面临困难，特别是与延长的期限和复杂的程序有关的困难，”她说。 “因此，他们敦促当局加大力度消除这些障碍。”

“此外，行业专家建议建立高效的生产和出口体系，目标是成为全球领先的橄榄油市场，并充分利用突尼斯橄榄油的卓越品质，”Sfar 补充道。

斯法尔认为，突尼斯橄榄油市场的主要弱点在于大多数出口都是散装的，由欧洲国家混合、装瓶并再出口，从而获取更大份额的利润。

“80%的出口都是散装的，导致了各种经济和商业劣势，”她说道。 “某些突尼斯油以不同的欧洲品牌包装和销售。”

“此外，大量出口橄榄油会导致附加值和外汇收入的损失，”斯法尔补充道。

尽管政府 努力促进 单独包装的出口，Sfar 表示当前的贸易模式使突尼斯人无法充分享受装瓶、贴标签和营销品牌橄榄油所带来的更高橄榄油价格带来的好处。

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“这些活动不仅创造了就业机会，还提高了最终产品的价值，并增强了突尼斯作为橄榄油生产和出口市场重要参与者的声誉，”她说。

“转向瓶装油销售可以增加附加值和外汇收入，使突尼斯成为全球领先的橄榄油生产和出口市场，”Sfar 补充道。

尽管大多数产品都是散装出售的，但也有一些新公司进入市场，以瓶装形式销售产品。

“问题是，这些公司很难找到包装，而且即使找到，成本也很昂贵，”Sfar 说。 “因此，除非他们瞄准高端市场，否则他们可能很难参与竞争。”

行业官员预计橄榄油生产商的成本将上升，目前价格在每公斤 2 至 5.7 突尼斯第纳尔（0.59 至 1.68 欧元）之间。

随着突尼斯继续应对橄榄油行业的挑战和机遇，Sfar 得出结论，对包装、营销和增值生产的战略投资对于全球舞台上的持续增长和竞争力至关重要。