市场动荡，丰收推动突尼斯橄榄油出口

随着橄榄油产量强劲反弹，尽管该行业正在经历成长的烦恼，但突尼斯官员和橄榄油生产商仍然感到乐观。

农业部估计，突尼斯 340,000/2024 作物年度的产量将达到 25 万公吨，创下自 - 年以来的最高产量。 最高纪录440,000吨 于 2019/20 年生产。

因此，突尼斯国家橄榄油局 (ONH) 预计出口量将增至 300,000 万吨，比上一年度增长 50%，创下 2019/20 年以来的最高出口量。

出口价格必须略低于欧洲价格，以避免造成对所有运营商都有利的市场混乱。 - 国际研究协会副主席 Salem Fourati

然而， 橄榄油价格 原产地税意味着这些出口产品的价值不太可能在5.16/1.56年达到创纪录的2023亿第纳尔（24亿欧元）。

ONH 还强调，过去一个作物年度，包装橄榄油出口量达到了前所未有的 28,600 吨，较 9,900/2022 年度的 23 吨大幅增加。

““我们国家在橄榄油包装方面做出了巨大努力，这使得包装油出口量占总出口量的 15%。”突尼斯国际研究协会副主席 Salem Fourati 在 Kapitalis 上写道。

他补充说，突尼斯已经准备好利用日益增长的传统和有机橄榄油 消费趋势.

尽管如此，Fourati 仍主张与欧盟建立正式伙伴关系，以鼓励出口单独包装的突尼斯橄榄油。欧盟在 176,051/2022 年度进口了 23 吨突尼斯散装橄榄油。 特级初榨橄榄油.

然而，Fourati 也指出了该行业面临的一些挑战。原产地特级初榨橄榄油价格较低，长期以来使突尼斯相对于地中海北岸的同行具有竞争优势，但这种情况正在开始改变。

“尽管我们的生产价格低于一些欧洲国家......但它们将经历一个缓慢但肯定的进步，以造福农民，从而促进我们橄榄园的发展，”Fourati 写道。

“出口价格必须略低于欧洲价格，以避免造成对所有运营商都有利的市场混乱，”他补充道。

为了维持对农民和磨坊主来说足够稳定的价格，同时保持出口竞争力，Fourati 主张建立灵活的市场稳定结构，以在价格低迷时支持生产者，并防止价格上涨过高。

“价格控制对于突尼斯橄榄油的未来至关重要，”他写道。稳定结构将 “以每次橄榄油促销活动固定的参考价格干预收款，这些橄榄油在市场上还没有找到买家，而且有储存条件和可能的折扣。”

Fourati 补充说，这种支持机制将要求对出口商品设定底价。 特级初榨, 处女 和 lampante 橄榄油来提高透明度和 “避免可疑交易。”

ONH 首席执行官哈米德·达利 (Hamed Dali) 表示，该组织可以购买和储存 80,000 吨橄榄油，以确保农民获得公平的价格。

Dali 补充说，由于西班牙和希腊原产地价格下跌，ONH 已经在以 “公平市场价格”将于今年晚些时候发布，届时价格更有可能上涨。

然而，突尼斯农业和渔业联盟主席穆兹·本·扎格丹警告说，由于全国各地生产成本的差异，这种解决方案可能不具有效性。

“由于每个产区的特殊性以及橄榄树不同品种之间的产量分布，我们目前无法确定突尼斯橄榄油的价格，”他告诉 Kapitalis。

尽管面临市场挑战，但本·扎格丹承认，橄榄农的形势仍然良好，并指出最近的降雨改善了全国的水资源，这对 2025/26 作物年度来说是一个积极信号。