欧洲增加突尼斯的出口配额

从突尼斯到欧盟的年度橄榄油出口配额增加了25,000吨。

欧盟外交和安全政策高级代表费德里卡·莫格里尼（Federica Mogherini）和突尼斯总理哈比卜·埃西德（Habib Essid）于20年2015月-日在布鲁塞尔举行的联合新闻发布会上宣布了增加年度配额的决定。欧盟外交部长。

以前，突尼斯向欧盟出口的橄榄油的年度配额为56,700吨，而新配额使得每年的总量为81,700吨。 莫格里尼还宣布，突尼斯将不再受欧盟委员会设定的月度出口配额限制 今年早些时候.

突尼斯 70% 以上的橄榄油出口到欧盟，主要是意大利和西班牙，这两个国家的橄榄作物在上一季遭受了重大损失。与此同时，突尼斯的收成非常好，从 242,000 年 2014 月到 2015 年 48184 月底，出口量创下了 - 吨的纪录，是上一季的七倍。/business/africa-middle-east/tunisian-olive-oil-exports-reach-record-high/-

橄榄油不仅是突尼斯对欧盟的主要农业出口产品，而且还是重要的农业资源，可为超过一百万突尼斯人提供直接和间接的就业机会。

在新闻发布会上还宣布了在苏塞发生致命袭击后向突尼斯进行安全改革的23万欧元的财政支持计划，并决定将突尼斯作为“地平线2020”研究计划的第一位阿拉伯伙伴。

