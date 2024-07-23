摩洛哥橄榄油行业面临的挑战和机遇

自十多年前橄榄油生产被确定为摩洛哥经济发展的战略部门以来，当地和国际官员一直致力于让橄榄农提高盈利能力并增强其对气候变化的适应能力。

虽然这些努力帮助橄榄油产量从41,800/1990至91/1994作物年度的平均每年95吨稳步上升到过去五个作物年度的平均每年141,600吨，但国内市场仍然面临着重大挑战。

摩洛哥的橄榄油价格和其他主要生产国一样上涨……尽管 “ 控制出口”，这应该可以隔离内部市场并使其不易受到外部影响。 - 丽莎·帕格列蒂，粮农组织经济学家

““为了有效应对预计的气候变化及其对水资源供应的影响，摩洛哥的行业利益相关者和决策者必须及时制定短期和长期的适应战略，以应对未来的更温暖、更干燥的气候，”联合国粮食及农业组织（FAO）经济学家丽莎·帕格列蒂说。

“这些战略将帮助该国共同增强橄榄油行业的高水平竞争优势，并具有持久的竞争力，”她补充道。

粮农组织官员与欧洲复兴开发银行 (EBRD) 官员、当地官员和利益相关方共同出席了第 16th 摩洛哥梅克内斯国际农业展览会将在本周末举行，讨论如何改革该行业并增强气候适应力。

其中一个关键点就是投资新技术和新技巧对于改善该地区的水资源管理非常重要。

“欧洲复兴开发银行农业综合企业负责人伊里德·切卡奇在活动上表示：“至关重要的是要优先投资，并通过创新技术和技巧支持利益相关者，以加强水管理，让每一滴水都发挥作用。”

““我们看到，在欧洲复兴开发银行投资的南部和东部地中海地区的国家中，橄榄油是一个即使在面临严重水资源短缺的情况下仍能蓬勃发展的行业典范，”她以摩洛哥为例补充道。

欧洲复兴开发银行官员称，摩洛哥占全球橄榄油产量的近 2021%。13 年，该行业占该国所有农业工作日的 19%，占该国粮食需求的 -%。

展会官员还讨论了应对市场竞争和满足橄榄油行业质量标准的策略。他们重点关注实施食品安全和环境认证、标签和可追溯性系统，以开拓国内和国际市场。

此次活动正值联合国粮农组织和欧洲复兴开发银行首次将橄榄油确定为促进摩洛哥经济发展的战略部门十二周年。

过去十年来，这两个国际组织与摩洛哥农业部和摩洛哥橄榄专业联合会合作，培训工厂技术人员和农学家，开展橄榄油品尝培训，并实施 可持续政策.

据粮农组织称，政策和私营部门的共同行动已使40年至2009年间摩洛哥的橄榄树种植面积增加了2020％。

粮农组织和欧洲复兴开发银行还实施了 支持计划 建立一个充满活力的开放市场，注重整个价值链的增值。

“为了实现这一目标，需要对橄榄油进行更好的监管、装瓶和正确的标签，特别是对于散装销售，”粮农组织副主任努诺·桑托斯告诉 Olive Oil Times. “此外，还与欧洲复兴开发银行合作提供培训，以解决管理橄榄油厂和修剪能力不足的问题。”

该计划致力于自下而上地创造价值，重点关注 特级初榨橄榄油 生产并鼓励生产商销售单独包装的品牌，而不是批量销售给欧洲或北美的瓶装商。

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“我们通过与出口促进机构的合作，努力改善进出口管理。”桑托斯说。 “这些举措包括提高质量和可追溯性、从散装橄榄油过渡到瓶装橄榄油、加强食品安全措施等。 吸引青年 在该领域。”

然而，促进国内消费的平行努力却因高 全球橄榄油价格 以及为限制其影响而制定的当地政策。

““活动期间，我们与利益相关者简要讨论了价格上涨的问题，”帕格列蒂说。 “摩洛哥国内市场的橄榄油价格非常高，因为橄榄的价格大幅上涨，从每公斤 4 到 5 迪拉姆（0.37 欧元到 0.47 欧元）上涨到每公斤 12 到 14 迪拉姆（1.12 欧元到 1.31 欧元）。”

“此外，前几年的橄榄油库存已经耗尽，连续第二年收成很差，”她补充道。 “橄榄价格上涨是由于其稀缺性。”

尽管实施 十月份的出口管制 降低国内橄榄油价格，帕格列蒂表示，作为北非第二大生产国，橄榄油价格仍远高于平均水平。

“摩洛哥的橄榄油价格与其他主要生产国一样上涨，今年散装油价格达到每公斤 7.50 欧元至 8 欧元，尽管 ““受控出口”，从理论上讲，这应该可以隔离内部市场并使其不易受到外部影响，”帕格列蒂说。

“在欧盟，价格上涨是由于 石油产量崩溃，尤其是在西班牙。然而，摩洛哥当地的生产成本不足以支撑这一增长，”她补充道。 “结果，国内消费下降幅度更大。这种情况表明投机行为可能在起作用。”

政府要求橄榄油供应商获得出口许可，以保护国内价格并鼓励瓶装出口。今年提出的所有出口请求均已获得批准，但据当地人士称，这项政策的影响有限。

““影响很小，因为该行业已经经历了两年的严重干旱。散装销售在摩洛哥市场占据主导地位，”帕格利蒂说。 “当地市场上销售的橄榄油只有 10% 是包装的。这个比例非常非常少。”

“因此，即使一个或多个买家进口橄榄油，他们也无法影响由散装油决定的当地市场价格，”她补充道。 “这是一个非常复杂的问题，但这就是摩洛哥的现实。”

“这种情况使得政府战略变得相当脆弱，很难有效实施，”帕列蒂总结道。 “让情况更加复杂的是，下一季的产量预测并不乐观，产量非常低。因此，价格将保持高位，从而赶走更多消费者。”