为了提高特级初榨橄榄油的知名度和销量，突尼斯出口促进中心（CEPEX）开展了一项雄心勃勃的活动，包括 20 场全球促销活动。

官员们表示，举办这些活动的目的是将突尼斯橄榄油推向新市场，并加强其在传统市场的地位，例如 意大利、西班牙和美国。突尼斯官员尤其热衷于瞄准中国、卡塔尔、沙特阿拉伯和尼日利亚等新兴市场。

突尼斯橄榄油的救赎在于橄榄油消费非常有利的前景，到 30 年橄榄油消费额可能达到 2030 亿欧元。 - 国际研究协会副主席 Salem Fourati

他们还希望加强现有市场的关系，包括 韩国 以及英国 降低关税 关于2021年突尼斯橄榄油进口情况。

CEPEX首席执行官穆拉德·本·哈辛在突尼斯的新闻发布会上表示，活动将包括品尝日和烹饪示范。

该中心已于 30 月 - 日在肯尼亚首都内罗毕举办了一场品酒指导和宣传片放映活动th，汇集突尼斯出口商、肯尼亚进口商和零售商。

2 月初，还与突尼斯的刚果代表团举行了一次企业对企业会议，橄榄油生产商和出口商也出席了会议。

CEPEX 将于 3 月在葡萄牙参加里斯本食品博览会，随后 3 月将参加在意大利博洛尼亚举办的 Comsoprof 食品博览会。

5月份，CEPEX还将组团参加在东京举办的日本国际橄榄展，面向企业和消费者。

下个月，该中心将派代表团参加在尼日利亚拉各斯举行的西非食品饮料展。全年还安排了其他活动。

CEPEX 的推广策略源于突尼斯出口商在 2023/24 作物年度获得了丰厚的回报。

国家农业观测站（Onagri）的数据显示， 出口收入 2023/24 赛季最后十个月的税收收入上升至 1.5 亿美元（1.44 亿欧元），比上一赛季同期增长 62%。

Onagri 将收入增长归因于出口量的小幅增长和 橄榄油价格 在原点。

虽然价格自上世纪 90 年代后期以来大幅下跌， 2023/24作物年度 2024 月份，出口量可能在 25/340,000 年度再次上升。突尼斯农业部估计，本季产量将达到 - 公吨。

“突尼斯橄榄油的救赎在于橄榄油消费非常有利的前景，根据一些出口市场评估，到 30 年橄榄油消费额可能达到 2030 亿欧元，”突尼斯国际研究协会副主席 Salem Fourati 在 Kapitalis 上写道。

Fourati 来自橄榄油盛产地斯法克斯，他强调，通过持续推广突尼斯橄榄油，独立包装的橄榄油在 15/2022 作物年度占总出口量的 23% 已攀升至 -%。

就本·哈辛 (Ben Hassin) 而言，他乐观地认为 CEPEX 活动将推动突尼斯的出口，并相信这将有助于在橄榄油行业创造更多的就业机会。

“我们相信，我们全面的推广计划将大大提高突尼斯橄榄油在全球舞台上的知名度。”本·哈辛说。 “我们的目标是增加出口，并凸显我们产​​品的丰富传统和卓越品质。”