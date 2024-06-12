土耳其在强烈游说下放宽出口禁令

土耳其橄榄油行业的官员预计 2024/25 作物年度将再次获得丰收，他们继续呼吁政府取消 大宗商品出口禁令.

在橄榄油行业的强烈游说下，政府部分解除了禁令，允许生产商在 50,000 年 1 月 2024 日之前批量出口 - 吨橄榄油。

新作物预期和库存显示，国内市场橄榄油供应量约为需求量的两倍。因此，我们认为应该放开橄榄油的批量出口。 - 伊斯坦布尔商品交易所主席 Ali Kopuz

据爱琴海橄榄和橄榄油出口商协会 (EZZIB) 称，土耳其拥有 200,000 万吨橄榄油库存。EZZIB 主席 Mehmet Emre Uygun 对这一决定表示欢迎，他估计这将为生产商带来 300 亿美元（279 亿欧元）的收入。

虽然生产商、出口商及其支持者对这一声明表示欢迎，但他们表示这还远远不够。

Uygun 表示，大宗出口限制， 首先强加的 2023年-月，价格下降并没有让消费者受益，而这正是当局的目标。

相反，乌伊贡表示，自宣布批量出口禁令以来的十个月里，通货膨胀几乎使橄榄油价格翻了一番。他警告说，继续实施禁令将损害农民、磨坊主和出口商的利益。

Mehmet Emre Uygun（图片：EIB）

““虽然我们的出口量在 150,000/2022 作物年度为 23 万吨，但在 70/2023 作物年度的七个月中下降了约 24％，”他告诉当地媒体。 ““出口商并不是唯一因禁令而受害的人。生产商因无法将产品卖给出口商而遭受收入损失。”

“最重要的是，土耳其和土耳其橄榄油出口商在出口市场上失去了良好的声誉，”他补充道。

2023 年 - 月的禁令是近几年来第三次禁止大宗出口，之前的禁令于 2021 年 三月 和 2022年-月然而，现行禁令比之前的禁令持续时间更长。

伊斯坦布尔商品交易所主席阿里·科普兹表示，土耳其的橄榄油供应量是国内市场所需的两倍，他呼吁政府取消禁令。

“考虑到产量和库存情况，散装橄榄油出口被禁止，”他告诉当地媒体。 “这样，国内市场就成功规范了，我们的（独立包装）橄榄油出口量比上一季翻了一番。”

“然而，新作物的预期和库存显示，我们国内市场的橄榄油产量大约是需求量的两倍。”科普兹补充道。 “因此，我们认为应该放开橄榄油的批量出口。”

EZZIB 预计 400,000/2024 年产量将达到 25 万吨，略低于 创纪录的高产 2022/23 作物年度的产量显著高于 以前的收获.

结合现有的橄榄油库存和叙利亚北部被土耳其占领的地区阿夫林的产量，乌伊贡估计，到收获结束时，该国将有 650,000 万吨橄榄油可供供应。

“我们希望在这个季节没有配额，我们的出口商可以在收费市场条件下向世界市场出口，”Uygun说道。 “如果禁令不取消，我们相信我们将在 1/932 作物年度首次实现 2024 亿美元（25 亿欧元）的出口目标。”