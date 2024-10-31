土耳其解除散装橄榄油出口禁令

随着散装橄榄油出口限制全面解除，土耳其橄榄油生产商正准备增加对美国、日本和澳大利亚的出口。

他们的目标是在质量和价格上与欧洲生产商竞争，同时在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、中国和日本等需求不断增长的其他主要市场取得显著增长。

到 2025 年，土耳其计划通过有针对性的营销和贸易伙伴关系增强其在这些地区的影响力。

土耳其将继续利用其成本竞争力进一步增强其出口能力（允许）土耳其生产商成功进入价格敏感型市场。 - Sean Zacot，Boss Global Strategy 首席执行官

土耳其政府宣布禁令 13 个月后，该禁令被解除。 悬浮散装橄榄油 出口以稳定国内价格并鼓励单独包装的橄榄油的出口，因为单独包装的橄榄油的价格高于散装橄榄油。

“土耳其国家橄榄和橄榄油委员会主席穆斯塔法·谭说：“土耳其限制橄榄油出口是为了防止国内市场价格上涨。” “但由于国内市场价格与国际价格相关，因此这种影响并不大。”

在六月， 在生产商和出口商的强烈游说下，政府 放宽禁令，允许在50,000月前出口-万吨。

“该行业不断要求取消出口限制，”Tan说道。 “因此，我们的行业对所做出的决定感到满意。随着橄榄油出口限制的解除，行业代表开始看到未来的发展方向。橄榄油出口限制的解除将推动该行业的发展。”

土耳其橄榄油生产商则面临着相反的挑战，经过几年的丰收，库存水平过高，而且在出口单独包装的橄榄油时也遇到一些困难。

“土耳其的橄榄油出口主要局限于散装销售，”出口专家塞尔坎·亚瑟 (Serkan Yasser) 表示。 “在禁令颁布之前，人们担心国内市场可能出现供应短缺。然而，我们目前面临的挑战是橄榄油库存过剩。”

爱琴海橄榄和橄榄油出口商协会 (EZZIB) 主席 Mehmet Emre Uygun 表示，土耳其在作物年度开始时拥有约 150,000 吨橄榄油库存。

观察人士预计，土耳其将在 350,000/2024 作物年度生产约 25 万吨橄榄油。土耳其国内橄榄油消费量约为每年 120,000 万吨，Emre Uygun 和其他土耳其生产商和官员担心，他们生产的橄榄油过多，在品质下降之前无法出口。

一些供应链专家预计土耳其生产商可能 立即填补空白 地中海大部分地区过去两年的收成低于平均水平。西班牙和意大利在 11 月和 12 月收成达到顶峰之前几乎没有橄榄油库存。

“供应链咨询公司 Boss Global Strategy 总裁兼首席执行官肖恩·扎科特 (Sean Zacot) 表示：“随着欧洲努力应对生产挑战，土耳其已经成为一个强大的竞争对手。”

该国良好的气候、有竞争力的价格和战略举措帮助其赢得了市场份额。

“西班牙目前正面临干旱和气候变化带来的生产挑战，导致全球橄榄油市场出现巨大的供应缺口，”扎科特说。

“作为回应，土耳其成功提高了生产能力，并以有竞争力的价格提供橄榄油，”他补充道。 “这一发展导致主要市场对土耳其橄榄油的需求增加，特别是在欧盟内部，西班牙在历史上一直占据主导地位。”

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扎科特表示，土耳其里拉近期贬值使得其出口比欧洲竞争对手更具竞争力。

“这种定价优势，再加上 高品质土耳其橄榄油，使土耳其吸引了新的买家并扩大了其市场份额，”他说。 “预测表明，到2025年，土耳其将继续利用其成本竞争力进一步增强其出口能力。”

“这种情况使土耳其生产商成功进入亚洲、非洲和拉丁美洲的价格敏感市场，”他补充道。

政府的大量投资、新农艺实践的引入以及现代化磨坊的建设提高了土耳其橄榄油的质量，使生产商能够从专注于散装出口转向单独包装的出口。

“特别强调有机和可持续生产的橄榄油，这与 全球消费趋势”扎科特说道。 “传统上，土耳其一直被认为是散装橄榄油的出口国；然而，土耳其正朝着建立强大的国内品牌的方向迈进。各公司越来越多地投资于品牌、包装和营销策略，以将土耳其橄榄油定位为高端产品。”

然而，该国许多生产商仍然依赖向世界最大的瓶装企业批量出口。事实上，一些人认为，解除出口禁令的呼声是默认单瓶出口的效果不如政府所希望的那样好。

不过，随着橄榄油产量和质量的不断提高，土耳其官员和生产商预计该国在全球橄榄油市场中的地位将越来越高。

“扎科特表示：“80/2022作物年度，土耳其橄榄油出口大幅增长了23%以上，有效解决了欧洲产量不足造成的供应不足问题。”

“新的橄榄园的建立，加上对先进加工设施的投资，使土耳其能够进一步提高生产能力，”他补充道。 “到2025年，土耳其的橄榄油年出口量将达到130,000万吨以上。”

他表示，出口到美国和加拿大是许多生产商的首要考虑，因为这两个地区的支付意愿比世界其他地区更高，而且需求也在稳步上升。

“土耳其生产商正利用电子商务平台和直接面向消费者的销售渠道，逐步将精力转向北美市场。”Zacot说。 “预计到 2025 年，土耳其将通过强调优质产品和有机橄榄油来加强对北美的出口。”

然而，欧盟仍然是土耳其橄榄油的重要市场，占其出口的很大份额。

““鉴于西班牙面临的生产挑战，土耳其橄榄油在欧洲，尤其是在意大利、德国和法国等国家占据了更为突出的地位，”扎科特说。 “到 2025 年，土耳其打算将其橄榄油定位为高质量且经济高效的替代品，以巩固其在欧盟的地位。”

“通过利用传统市场的供应不足，采用有竞争力的定价策略，并将其橄榄油作为优质产品进行营销，土耳其有望巩固其作为全球橄榄油行业杰出参与者的地位，”他总结道。