土耳其橄榄行业出口额有望创下 1 亿美元纪录

土耳其橄榄产业预计将创下 新的生产记录 今年，官员们提高了该国橄榄油和食用橄榄出口的标准，目标在 1/950 作物年度达到创纪录的 2024 亿美元（25 亿欧元）。

“我们预计 2024/25 季的橄榄油和橄榄油产量将达到历史最高水平，目标是橄榄油产量达到 475,000 万吨，食用橄榄产量达到 750,000 万吨。”爱琴海橄榄和橄榄油出口商协会 (EZZIB) 主席 Emre Uygun 表示。 Olive Oil Times.

未来五年，我们的目标是将出口额提高到 1.5 亿美元。 - Emre Uygun，EZZIB 董事长

“我相信这些生产水平为土耳其橄榄行业树立了雄心勃勃的出口目标，”他补充道。 “我们的目标是出口 200,000 万吨橄榄油和 100,000 万吨食用橄榄，从而带来总计 1 亿美元的外汇收入。”

西班牙、意大利和美国是土耳其橄榄油的主要目的地，而该国的食用橄榄主要出口到德国、美国、罗马尼亚和伊拉克。

Uygun 表示，EZZIB 还在研究土耳其橄榄油和食用橄榄免关税进入欧盟和英国等主要贸易伙伴的可能性。

“此外，我们还计划派行业贸易代表团前往美国和其他国家，并在国际贸易展览会上开展促销活动，以支持我们的出口增长。” “未来五年，我们的目标是将出口额提高到 1.5 亿美元（1.43 亿欧元）。”

就橄榄油而言，土耳其的出口量和收入在过去两年中经历了起伏。

2022/23年，该国出口了约146,000吨橄榄油，价值约709,000美元（673,000欧元）。

然而，2023/24 年，土耳其橄榄油出口数量下降 52% 至 71,000 吨，价值下降 29% 至 506,000 美元（481,000 欧元） 由于下降 该国当年的橄榄油产量和 实施禁令 关于土耳其散装橄榄油出口的通知。

据 EZZIB 报道，土耳其橄榄油生产商和出口商因出口禁令遭受了 202.5 亿美元（192.7 亿欧元）的损失，该禁令于 1 年 2023 月 - 日生效，并将持续 连续 13 个月.

然而，今年该国的生产商对于扩大其对国际市场的出口持乐观态度。

“创纪录的产量，加上最近解除的出口禁令，将为土耳其橄榄油在全球市场上创造有利条件，” 盖亚奥利瓦 产自土耳其北部爱琴海地区。

“我们预计今年盖亚奥利瓦和整个土耳其的出口将会增加，”他补充道。 “我们专注于拓展新市场，同时加强我们在现有市场的地位。”

““这是土耳其提升其作为全球橄榄油强国声誉的关键时刻，”科雷指出。

然而，该国的橄榄油行业正面临土耳其橄榄油出口限制的影响：为了稳定国内市场，政府在过去四年中三次禁止散装橄榄油出口。

这些出口禁令不可避免地导致土耳其生产商和出口商的国际市场萎缩。

“出口商正试图修复过去实施的出口禁令所造成的损失，并再次增加出口，”农业新闻网站塔里木·贡德姆写道。

“随着回归 正常生产 在西班牙，人们担心由于价格下降以及最重要的汇率受到抑制而无法竞争，”它补充道。

“另一方面，人们担心 ““我们要把这么多石油卖给谁？’”塔里木·贡德姆总结道。 “禁令虽然解除了，但为时已晚。”