尽管预计收成创纪录，土耳其橄榄农仍举步维艰

尽管预计收成将创历史新高，但土耳其的一些农民仍在橄榄价格低、生产成本高以及政府政策不确定的压力下苦苦挣扎。

国际橄榄理事会在今年 2024 月发布的 25/450,000 作物年度初步预测中，预测土耳其的橄榄产量将达到 - 万公吨，超过 之前的纪录 421,000/2022 年度产量为 23 吨，但低于土耳其橄榄和橄榄油理事会 (UZZK) 的产量 初步估计 475,000 吨。

劳动力工资的过度上涨显著提高了收获成本……如果橄榄油价格不超过 180 里拉，生产商就无法支付基本开支。 - Saim Demirbaş，Foça 农业商会主席

福卡农业商会主席赛姆·德米尔巴斯 (Saim Demirbaş) 告诉当地媒体，橄榄收获工作已接近完成，但橄榄价格尚未与成本同步上涨。

““油厂目前收购橄榄的价格为每公斤 130 至 150 里拉（3.40 至 3.95 欧元），低于上一作物年的 295 里拉（9 欧元）。”

在线橄榄油交易市场 Oleista 的数据显示，原产地的 lampante、virgin 和 特级初榨橄榄油 二月第二周分别上涨至每公斤 4.53 欧元、5.15 欧元和 6.20 欧元。

然而农民表示，这些并未抵消能源、化肥和农药价格上涨以及劳动力成本上升的影响。

““今年，橄榄生产商正经历着巨大的困难，”德米尔巴斯证实道。 “今年与去年相比成本增加了 50%。”

“由于经济状况的原因，农业劳动作为一种职业的吸引力正在下降，”他补充道。 “劳动力工资的过度上涨使得采伐成本大幅上升。”

德米尔巴斯估算，生产一升橄榄油所需的六公斤橄榄，平均需要花费橄榄农约 180 里拉（4.75 欧元）来采摘。

“如果橄榄油价格不超过 180 里拉，生产商就无法维持基本开支，”他说道。

生产商、瓶装商和出口商也担心政府政策变化可能影响他们将产品运往海外的能力。

An 实施出口禁令 政府于 2023 年 - 月出台了旨在稳定国内价格并鼓励单独包装橄榄油出口的政策，这导致橄榄油库存大幅增加。

尽管禁令 十月解除 2024年，生产商担心一些特级初榨橄榄油的质量可能会下降，因此在出口市场上的价值会降低。

其他人则担心政府政策会迅速变化，使长期规划更具挑战性。自 2021 年以来，政府已三次禁止散装橄榄油出口，禁令持续 14 至 - 个月。

从事橄榄种植业 30 年的哈利特·乌萨克 (Halit Uşak) 告诉当地媒体，橄榄价格下跌，加上劳动力和生产投入成本上升，使得这种生意难以为继。

“所收获的橄榄甚至不够支付工人的费用（工资），”他说道。 “国家必须尽快介入这种情况并支持生产者。”

伊兹密尔土耳其食品工程师协会会长奥马尔·乌拉斯·克勒姆 (Ömer Ulaş Kırım) 呼吁政府将橄榄油生产和出口视为该国的战略部门，并提供必要的支持以帮助其取得成功。

“在此过程中，支持生产商并注重品牌建设对于该行业的未来至关重要，”他说。 “这次危机可以成为加强橄榄油行业的一个机会。然而，为此，应该更有力地听取生产商的声音，并制定长期可持续的战略。”