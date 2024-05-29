加强国际市场准入、简化标准程序的采用以及最佳农业实践的实施是阿塞拜疆橄榄油行业庆祝该国加入该国的几个原因 国际橄榄理事会 (国际奥委会) 21st 成员。

阿塞拜疆最大的农业控股公司之一 Agro Food Investments 的首席执行官瓦希德·诺鲁佐夫 (Vahid Novruzov) 表示，阿塞拜疆对橄榄种植的兴趣正在增长，预计未来几年橄榄种植面积将增加一倍，达到 15,000 公顷。

“成为国际奥委会成员对我们来说是一个重要的里程碑。”诺鲁佐夫说道 Olive Oil Times. “这一目标历时两年多才实现，这得益于农业部的支持。这种成员资格很重要，因为它符合橄榄油行业的目标和愿望。”

阿塞拜疆位于俄罗斯和伊朗之间，与邻国格鲁吉亚保持密切联系，阿塞拜疆政府和企业家 大量投入 近年来建立了现代橄榄油工业。

“我代表国际橄榄理事会，很高兴欢迎阿塞拜疆成为我们的最新成员。” 国际奥委会执行董事.

“阿塞拜疆自 2021 年以来以观察员国身份参加国际奥委会，拥有丰富的历史和传统，必将为国际奥委会的使命做出贡献，即促进橄榄种植和贸易的增长和可持续性、保护消费者并提高他们对橄榄油的了解。很多的 对健康的益处，“他补充说。

格鲁吉亚企业家、国际奥委会前主席乔治·斯瓦尼泽证实，这一消息对阿塞拜疆橄榄油行业来说是个大新闻。

“我们多年来一直与阿塞拜疆政府进行讨论，并在西班牙和格鲁吉亚进行了互访，因为该国的橄榄生产取得了优异的成绩，”他说。

Svanidze 的公司和相关农民也在大力投资建立新的 乔治亚州的橄榄园指出，阿塞拜疆加入国际奥委会将有助于外国专家对橄榄油生产的支持和质量认证。

“我们的阿塞拜疆朋友已经看到了国际奥委会及其专家对我们在格鲁吉亚的橄榄扩建项目的重要性，”他说。 “因此，我们在这里种植了 1.2 万棵橄榄树。”

“感谢国际奥委会的支持，我们还投资新技术和机械，并开始建设新的最先进的橄榄油厂，”斯瓦尼泽补充道。

橄榄树在阿塞拜疆已经种植了几个世纪，尤其是在阿布歇隆半岛，那里有利的气候条件促使政府支持进一步的开发。

阿塞拜疆在1,000/2023作物年度生产了约24吨橄榄油。 （照片：大农业）

最新努力的目标是开垦被忽视的土地，同时为当地农民提供机会。

“2018 年，我们的 Grand Agro 公司购买了距离巴库不远的约 200 公顷老橄榄园，”诺鲁佐夫说。 “它们破旧不堪，形状很差，最后就被遗弃了。这是曾经的大型集体农场的遗迹。”

该公司致力于恢复旧果园并种植许多新树。

“早些年，我们学习了很多有关果园管理的知识，导致我们约 30% 的果园都是传统果园，树木间距达五米，”诺鲁佐夫说。 “其余的都是密集型和超密集型。”

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“通过现代化的灌溉和施肥，我们现在的目标是每公顷收获七到八吨橄榄，”他补充道。

该公司是该国最大的橄榄油生产商，600年生产橄榄油2023吨，占阿塞拜疆总产量的50%以上。

“我们的目标是在不久的将来产量达到 1,000 吨。”诺鲁佐夫说道。 “当我们向西班牙、以色列、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国和土耳其出口时，需求就在那里。”

橄榄作物的扩张不仅限于阿塞拜疆和格鲁吉亚。 “整个地区正在进行一个持续的进程，”斯瓦尼泽说。 “我们一直在与多个国家的官员进行讨论，他们对支持进一步投资橄榄油非常感兴趣。”

“乔治亚州和 乌兹别克斯坦 已经是国际奥委会成员。继阿塞拜疆之后，我们预计哈萨克斯坦政府的兴趣可能会导致与国际橄榄理事会发展更密切的关系，”他补充道。 “展望未来，土库曼斯坦当局和农民也表现出了兴趣。”

阿塞拜疆是气候变化正在扩大橄榄种植可能性的国家之一。 （照片：大农业）

斯瓦尼泽表示，这些国家发展橄榄产业的兴趣与全球橄榄产业适应气候变化的迫切需要不谋而合。

在一个 一月面试 Olive Oil Times利洛表示，国际奥委会的使命之一是在全球范围内扩大橄榄种植，以减轻地中海极端高温和干旱对全球橄榄油供应的影响。

“尽管格鲁吉亚、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等国家的气候比地中海国家凉爽，但许多橄榄品种在这里生长得很好，”斯瓦尼泽说。

“在这种情况下（高温和干旱导致连续歉收），拥有新的生产国是一项战略任务，这导致几乎各地的橄榄油价格飞涨，”他补充道。

诺鲁佐夫表示，阿塞拜疆局势正在迅速变化。 “当我们开始时，阿塞拜疆有大约 3,800 公顷的橄榄园，其中大部分状况不佳，”他说。 “现在我们拥有超过 7,000 公顷的高产橄榄园。”

斯瓦尼泽表示，发展强大的橄榄产业还可能促进该地区相关国家之间更好的理解，该地区的冲突和紧张局势经常阻碍当地的努力。

“鸟儿把橄榄枝带到了全世界。”斯瓦尼泽说，他指的是圣经中的鸽子和它带给诺亚作为和平祭品的橄榄枝。

“当人们看到他们种植的橄榄树并意识到他们可以活多久时，他们的心态就会改变，”他补充道。 “这是世界和平与稳定的重要动力。”