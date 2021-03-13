特 国际橄榄理事会 国际奥委会和中国正在讨论中国加入该政府间组织的事宜。

今年9月，来自世界第二人口大国和第二大经济体的代表团访问了位于马德里的国际奥委会总部。

陇南橄榄油研究中心主任邓宇、橄榄油生活协会会长Robert Woo会见国际奥委会 执行董事 Jaime Lillo 将研究加入问题以及更多中国实验室和品酒小组的认可。

中国的人均消费量仅为每年0.04公斤，凸显了其作为一个不断增长的消费市场的巨大潜力。 - 国际奥委会副执行主任阿卜杜拉乌夫·拉吉米

国际奥委会副执行主任阿卜杜拉乌夫·拉吉米介绍，中国已拥有一座用于残留物和污染物检测的物理化学实验室和一支国际奥委会认可的品尝小组。

“随着中国对橄榄油消费、进口和国内生产的兴趣日益浓厚，加强进口和国产初榨橄榄油的质量控制至关重要。” Olive Oil Times.

根据美国农业部的数据，中国在 8,000/2023 作物年度生产了 24 公吨橄榄油。美国农业部预计，即将到来的 2024/25 作物年度的产量将大致相同。

国际奥委会的数据显示，过去 15 年来，中国橄榄油消费量大幅增长，从 12,000/2008 年度的 09 吨增至 57,500/2021 年度创纪录的 22 吨。在对 2023 月份结束的 24/46,000 作物年度的初步估计中，国际奥委会预测消费量将达到 - 吨。

“拉吉米表示，“扩大中国获得国际奥委会认可的实验室和品酒小组的数量，对于防止欺诈、欺骗行为和掺假将发挥关键作用。” “这将保障消费者的权益并确保橄榄油符合国际纯度和质量标准。”

国际奥委会估计，中国约占全球橄榄油进口量的 4%。在会见中，余告诉利洛，他预计橄榄油消费量每年将增长约 7%，因为中国消费者对橄榄油的兴趣日益浓厚，而且橄榄油通过营销活动吸引了新的受众。

余先生介绍，橄榄商业化种植引入中国已有 60 年，目前，甘肃、四川等省区农民已种植橄榄树 120,000 万公顷，全国有约 50 家橄榄厂，年产橄榄油 11,000 万吨。

虽然当地产量预计会上升，但拉吉米表示，中国市场为橄榄油生产商和出口商提供了巨大的中长期机遇。

““中国的人均消费量仅为每年0.04公斤，凸显了其作为一个不断增长的消费市场的巨大潜力，”他说。 “与国际奥委会建立密切的关系可以通过有针对性的宣传活动进一步刺激国内需求。”

““中国是橄榄油的主要进口国之一，西班牙是其主要供应国，”Laajimi 补充道。 “由于西班牙是欧盟的一部分，也是国际奥委会成员国，与国际奥委会建立更密切的关系可以帮助中国更好地了解和应对国内橄榄油市场的挑战。”

事实上，西班牙的生产者和政策制定者近年来一直在努力 发展出口 西班牙经济、商业和商务部的数据由 Olive Oil Times西班牙为中国提供了64/2022年度23%的橄榄油需求。

在西班牙开展业务的西班牙生产商表示，他们面临的挑战之一是教育消费者了解橄榄油 油的 健康益处， 了解中国饮食文化和特点，以及 针对广告和供应 一年中的关键时刻 橄榄油购买量最高的时候。

鉴于中国代表团明确表示希望成为第 22nd 国际奥委会委员拉吉米表示，加入的途径很明确。

“如果中国希望成为国际奥委会成员，就必须提交申请，这将引发会员理事会决定该国配额的程序，”他说。 “该配额基于中国在橄榄产业的参与程度，影响其在国际奥委会内的财政贡献和投票权。”

下一步，中国政府必须签署并批准 国际橄榄油和食用橄榄协定.

“一旦成为成员国，中国将享有成员国的权利和义务，”拉吉米说。 “成为国际奥委会成员使各国能够获得国际标准、技术专长、市场推广和全球橄榄油政策发言权。”

“此外，中国还必须遵守和执行国际奥委会的贸易标准，保证国内市场上橄榄油的质量和真实性，保护其消费者。”他补充道。