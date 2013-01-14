中国能否击败西班牙成为世界橄榄油之都？



中国Kumming的一个橄榄农场（照片：Denise Lai）

西班牙一家主要报纸说，廉价的劳动力成本，获得水的机会以及雄心勃勃的扩张计划可能会在十年内威胁到西班牙成为世界领先的橄榄油生产国的地位。

在标题下 “中国开始生产自己的橄榄油”， 世界报 报告称，在短短的几年内，这家亚洲巨人将拥有约59万棵橄榄树的全部产量，比其目前的50万棵橄榄树（覆盖39万公顷）增长了136,000％，与全球最大的橄榄油生产地区哈恩的种植面积相称。

“中国在如此大的种植园中对生产橄榄油的兴趣正在实现，以至于在不远的将来，它在国际市场上的崛起可能对西班牙的领导层构成商业威胁。”

“据估计，中国将在10到12年内在西班牙目前拥有的橄榄油市场上占据世界主导地位。”

中国的主要竞争优势是廉价劳动力-相当于每人每月约20欧元（27美元）。 得益于春季的冰雪融化，它在山区的人工林（如甘肃，四川和陕西等省）也拥有充足的水的主要优势。

多年来，中国的农业学家和商人访问了西班牙，以学习如何制作其标志性产品，例如橄榄油。

中国在逆向工程方面的技能已扩展到西班牙的另一家旗舰店-腌火腿。 据说，两家中国公司试图在中国注册著名的Jabugo名称的努力遭到挫败，这使西班牙的脊椎发了抖。

橄榄油和 橄榄果渣油 据38/2011年度，中国的进口量增长了12％。 国际橄榄理事会。 西班牙一直是主要供应国，但现在正处于收成低迷的痛苦之中，预计将大大低于上一季创纪录的1.6万吨的一半。

同时，后者可能是摩洛哥，突尼斯和土耳其的收益-据说西班牙和意大利的装瓶商有望增加从这些国家的进口，以弥补西班牙的短缺。

西班牙的出厂价仍在上涨。 POOLred称，截至12月2.86日当周的加权平均价格为€3.81 / t（$ - / t）。