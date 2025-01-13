巴基斯坦政府 旁遮普省 已确认计划到 50 年在 2026 万公顷土地上种植 - 万棵橄榄树。

种植工作将集中在 Chakwal、Attock 和 Mianwali 地区，这些地区以土地和气候条件优越而闻名。

该举措是巴基斯坦更广泛战略的一部分，旨在减少巴基斯坦对进口食用油的依赖，提高农村的收入能力，并将部分农业生产转向更耐旱的作物。

据美国农业部统计，巴基斯坦4.41/2023作物年度消费了24万公吨食用油，其中进口3.19万吨。

橄榄种植越来越被视为一种战略作物，可以减少该国 贸易赤字— 到 5.4 年 5.27 月将达到 2024 亿美元（- 亿欧元）— 并通过出口创造新的外汇收入来源。

巴基斯坦拥有80万棵野生橄榄树和5.6万棵栽培橄榄树，每年分别种植500,000万棵和800,000万棵新树。

该国的橄榄油产量预计将达到 160 和 180 公吨 2024/25作物年度，产量将比上一季增加20%。

2022 年是巴基斯坦 加入国际橄榄理事会 (国际奥委会) 19th 成员，它成功地出口了处女和 特级初榨橄榄油 价值 1.9 万美元（1.8 欧元）。

“我们正在努力获得国际认证，例如欧盟认证和亚洲认证，以便能够将产品出口到国际市场，”Loralai Olives 的项目经理 Muhammad Azeem Tariq 告诉 Olive Oil Times 在 2024 年 - 月的一次采访中。

““今年对于橄榄产业来说是非凡的一年，”他补充道。 “我们不仅看到了果实的增加，还看到了农民对橄榄生产的热情有所增加。”

除了在旁遮普省开展的活动外，中央政府还计划在开伯尔-普什图省种植更多的橄榄树，尤其是 哈扎拉县 和 俾路支省.

在上个月于马德里举行的国际橄榄油研讨会上，阿齐姆·塔里克指出，巴基斯坦优先种植橄榄是基于该作物的众多优势。

他认为，橄榄树特别适应巴基斯坦的气候条件，因为它们所需的水比小麦和水稻等传统作物少得多。

这一特性使得橄榄成为经常缺水地区的最佳选择。此外，橄榄种植还有潜力改善土壤健康、减轻侵蚀，有助于实现长期农业可持续发展。

另外，橄榄种植被视为 战略作物 为欠发达地区的贫困农民提供更好的生活，并劝阻他们加入仍然活跃在该国北部的基地组织等恐怖组织。

巴基斯坦政府打算为有兴趣种植橄榄的农民提供全面支持。

此项支持将包括提供优质树苗、技术援助和培训计划，以确保有效的作物管理。

政府还将提供财政奖励和补贴来鼓励农民转向橄榄种植。

总体目标是建立强大的供应链，以促进当地橄榄油的生产、装瓶和营销。