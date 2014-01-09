台湾声称意大利橄榄果渣油中含有绿色着色剂

奥利塔利亚（Olitalia）是最新的出口商 橄榄果渣油 因涉嫌含有绿色着色剂叶绿素铜而被台湾拒绝。

在国际上对其测试的确定性表示担忧之际，台湾食品药品监督管理局（TFDA）宣布，必须从这家意大利供应商处将近17吨重的货物销毁或退回，因为其中已检测到该化合物。

Google翻译的TFDA网页的屏幕截图

声称是橄榄油品牌的Olitalia “是该岛排名第一的橄榄果渣油供应商。

西班牙公司的供应商Vidoria在测试也呈阳性之后，在台湾港口滞留了8公吨的橄榄果渣油。

据了解，在台湾发生更大范围的食用油丑闻之后，台湾已从所有此类货物中提取样本，多家公司被罚款，并于16月16日看到一家台湾领先的食用油公司的负责人，据说该公司掺假了橄榄油。棉籽油和叶绿素铜价格便宜，因欺诈和贴错标签而被判入狱-年。

专家说，该化合物可以天然存在于橄榄果渣油和葡萄籽油中

某些食品中允许使用合成叶绿素铜，但植物油中不允许使用。 将其添加到更便宜的油中-称为 “绿化” —是有时用来试图将其作为橄榄油，尤其是特级初榨橄榄油冒充的一种技巧。

但是 报道 上周 Olive Oil Times来自西班牙塞维利亚油脂研究所的石油专家Wenceslao Moreda认为，根据现有的测试方法，该化合物对橄榄果渣油或葡萄籽油的检测结果为阳性 “可能对应于自然形成的……而不是着色剂的添加……”

据了解，莫雷达有关该问题的报告已由西班牙当局寄给台湾。

意大利出口商要求对台湾进行干预

并在 上个月的信 代表橄榄油和种子油包装商的意大利石油工业协会（ASSITOL）向位于台北的意大利对外贸易学院（ICE）表示，其测试表明， “叶绿素铜的最小含量”可以是 “天然生成”，且含量远低于为油着色所需的含量。

ASSITOL要求该研究所与TFDA保持联系，以寻求中止任何在台湾进口和分销意大利油类的措施。

TDFA和Olitalia尚未回复置评请求。

另一位不愿透露姓名的行业成员说，他认为台湾正在利用外国供应商作为替罪羊，以掩盖其国内食用油市场的违规行为。