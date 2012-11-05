澳大利亚超市采用标准，但仅适用于自有品牌

随着全球橄榄油质量评估和控制趋势的发展，澳大利亚连锁超市Coles宣布其所有自有品牌橄榄油都将遵守 澳大利亚橄榄油和橄榄果渣油标准 在2012的结尾。



他们争辩说他们不能决定供应商做什么，我认为这是垃圾 -Lisa Rowntree，澳大利亚橄榄协会

由于该国目前没有强制性的橄榄油管制措施，因此，科尔斯自愿采用适用于纯度和质量标准的澳大利亚标准。 澳大利亚标准成立于2011年，是行业利益相关者和消费者权益保护组织CHOICE之间的一项联合倡议，旨在确保准确的标签和测试方法。 澳大利亚标准禁止使用诸如 “纯，” “光，”和 “溢价”，这可能会误导消费者。

经澳大利亚标准批准的橄榄油必须通过由认可的感官小组进行的一系列味道测试。 小组成员根据澳大利亚橄榄协会的20分感官评分系统对每种油进行测试和评分。

澳大利亚标准还要求所有带有橄榄油标签的橄榄油 “未经精制，可以从优质橄榄中进行机械提取，并按照指南进行储存和处理，以确保购买时的橄榄油符合等级。

澳大利亚橄榄协会首席执行官丽莎·朗特里（Lisa Rowntree）表示，此举无疑将使该行业受益，但他敦促澳大利亚第二大连锁超市走得更远。

“我们非常期待看到超市货架上的变化，我们强烈鼓励Coles确保所有将油[运往澳大利亚]并通过Coles出售的进口商也遵守澳大利亚标准，” Rowntree说。

“他们[Coles]一直说他们会为自己的品牌做这件事，但我们希望它也能与他们的进口商品一起做。 他们争辩说，他们不能决定供应商的行为，我认为这是垃圾。” 每周时报. “我认为，超市可以决定供应商的收入，如果不符合要求，他们可以选择不进行库存。”

Coles表示，已于今年初开始删除不符合澳大利亚标准的Coles品牌橄榄油。 该公司表示将努力促进 澳大利亚制造的特级初榨橄榄油 在过去的一年中，销售额增长了50％。

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