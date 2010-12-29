理查德·加维尔

澳大利亚特级初榨橄榄油品尝小组负责人兼博主理查德·加维尔（Richard Gawel）在业界广为人知，因为他不怕发表意见。 而最近与 Olive Oil Times.

“有时我去超市把东西从架子上拿下来尝一尝，然后想 “盖维尔博士谈到了一些所谓的EVOOs的质量时说。 “如果他们认为这些橄榄油很好，那么他们的脑海中就会浮现岩石。”

他们可能会看到所有这些评论和想法 “ 他是谁？' -理查德·加维尔

鲜为人知的事实是，橄榄油专家实际上是从科学统计学家起家的，设计试验并分析结果。 毫无疑问，这解释了他在撰写橄榄油博客时对数据的痴迷。 光滑的额外处女.

然后，他在担任葡萄酒讲师之前，被 澳大利亚橄榄油协会 在1997年率领一个橄榄油品尝小组。 他经营了这个小组长达八年，然后决定放弃并以一名自营橄榄油顾问的身份开始工作，同时还主持了许多橄榄油展览。 他现在从事葡萄酒研究，主要研究白葡萄酒酚醛树脂，并与妻子，两个少年，一只狗和一只他不喜欢的猫一起住在阿德莱德。

没有人能够平息他的博客文章，偏爱评论他在互联网上看到的橄榄油错误信息，在主持橄榄油节目（包括令人垂涎的澳大利亚国家橄榄油节目）中扮演的角色，或是 Twitter的更新 在所有事情上EVOO。

加维尔博士说，尽管有许多人从葡萄酒业过渡到橄榄油业，但这两者却截然不同。 “有了葡萄酒，您会有许多不同的品种和不同的酒精含量。 了解每个人的复杂性是一生的工作。”他说。 “使用橄榄油，差异就更加微妙了，因为您基本上是在评估果汁，但是当您在一个节目中拿到50种油时，您必须弄清楚哪种油是最好的油，实际上是相当具有挑战性的。”

它在阿德莱德出生和繁殖，与传统上与橄榄油生产专家相关的地方相去甚远。 “如果您问橄榄油世界中某个人最偏僻的地方，我认为澳大利亚的阿德莱德，墨尔本或霍巴特将近在咫尺，”加维尔博士说。

因此，Internet往往是他进入橄榄油世界的出口。 加维尔博士以直言不讳而著称，他只是在说自己的想法，大多数人都不敢说。 与特定的橄榄油公司没有任何主要的商业联系当然会有所帮助。

“我为一家公司或这里或那里的另一家公司做一点工作，但我从中赚的钱很少，我不会为此而卖掉自己的灵魂。” “我为什么要胡说八道钱？ 那是无处不在的千里之外的另一件事。 他们可能会看到我写的所有这些评论和思考 “他是谁？ 哦，他只是澳大利亚人，不用担心，他是一个没人管的人。”

但是他的观点肯定不会被忽视。

Gawel博士一直关注的一个问题是欧洲EVOO的质量和标签错误。 他说，世界范围内的行业需要研究向大众市场展示的橄榄油的质量，并对安达卢西亚的消费者保护部门感到高兴。 “有胆量”出去 在西班牙各地测试油，发现其中一半实际上不是处女。

加维尔博士认为 美国标准 还有很长的路要走。 “它们与 IOC（国际橄榄油理事会）标准，实际上差别不大。 如果您真正阅读了精美的印刷品，它们将像从前一样令人困惑，实际上，您可以使用混合精制橄榄油，并在当前标准下称其为多种不同的事物。 一套好的标准的定义是，一种油只能属于一种类别。 我还没有看到澳大利亚的新标准，但我希望它们比以前更好。 但是我们必须拭目以待。”

加维尔博士说，该行业的一个重大变化是大型生产商不断提高橄榄油的质量，迫使小型工匠高端生产商退出市场。 “过去，您在世界各地的超市中发现的高容量油通常质量很差。 但是我认为，如果您看看美国的大型生产商，情况将会很快改变。 Chile，在澳大利亚这里– 边界弯曲 等等-在加利福尼亚。 我们将有史以来第一次看到真正优质，新鲜，优质的橄榄油以超市价格进入超市货架。”

现在，许多较大的生产商在将橄榄收获后就将其转变为优质的油，这是小型生产商梦could以求的。 加维尔博士说，在这些油中，他们发现游离脂肪酸的含量（橄榄油质量的重要指标）为0.1和0.15，过氧化物含量低，而且新鲜又有水果味。

理查德·加维尔（Richard Gawel）说，一个尚未被广泛讨论的问题是减少特级初榨橄榄油的消费量，以及整个欧洲的橄榄油消费量。 “如果您看一下西班牙，意大利，尤其是希腊，在过去10年中，人均消费量已大幅下降。 国际奥委会从未谈论过这个，因为他们实际上不希望任何人谈论它。”

他说，在过去的十年中，希腊的年人均消费量已从28升降至21升。 “那真是太多橄榄油了。 你必须问这个问题， “为什么欧洲人吃的橄榄油不像以前那样多？” 在世界上每个其他国家（美国，澳大利亚，德国和英国），消费量都处于稳定或增长中”

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“在欧洲，他们正在推广 India 和 中国，太好了。 如果让中国的人们每年只吃一滴橄榄油，我们所有人都会很富有，但是要做到这一点是很漫长的。”

Gawel博士当然会尽自己的一份力量来帮助推动葡萄酒和橄榄油行业的发展。 作为工作的一部分，他几乎每天都品尝葡萄酒，并且每年品尝500多种橄榄油。 那只是他的日常工作。

他说在家里，他的一个孩子真的很喜欢EVOO，并把它放在所有东西上，而另一个 “不在乎”。 “那是给你的孩子，”他说。

尽管有大量的油触及他的味蕾，但他品尝优质橄榄油的胃口并没有减少。 “我们很高兴看到我们可以尝试更多的超级杜邦新鲜欧洲油，但澳大利亚又有点阻碍了，”加维尔博士说。

但是他说，关于澳大利亚工业，最好的事情之一就是它能够尝试并尝试使用其各种品种和风格的橄榄油（从托斯卡纳风格到西班牙和希腊品种，以及绿橄榄，范围和更成熟的橄榄。

“关于什么是优质橄榄油，人们持开放态度。 您在世界上其他任何地方都找不到的某些组合。 在超市的货架上，我们从澳大利亚生产商那里得到了一些狗油，但我认为最主要的是问题不是系统性的。 我发现，除了奇怪的一种以外，澳大利亚超市货架上的澳大利亚油的质量都很好，而且非常稳定。”

在他的各种橄榄油和葡萄酒承诺之间，Gawel博士还设法将时间专用于他的其他一些激情，而这些激情通常会融入他的Twitter提要（@oliveoilguy）（例如人权）。 作为成员 大赦国际，他说他在一个国家生活感到荣幸 “在这里您可以真正说出自己的想法，而不会因此而入狱”。

当他有时间去钓鱼的时候，他也写了有关这方面的文章。 “这是一件很容易让我放纵的事情，”他说。 一位敏锐的园丁，他的西红柿也可能会被提及，主要是 “嘲笑邻居。 “我喜欢板球。 我的美国朋友认为这是世界上最有趣的事情，任何人都可以坐在电视前五天看抽奖，”他说。

“我一直很喜欢AFL（澳大利亚足球联赛）。 我是 墨尔本足球俱乐部 （作为。。而被知道 恶魔）。 当我没有被汽车撞到时，我是一名热衷于骑自行车的人，我已经去过几次医院了。 我认为骑自行车的人很难受，我们照顾得不好。 但是除了骑自行车，钓鱼和看板球外，这确实关乎我的生活。”

至于星期天，他将照看花园，如果他感觉比赛，骑自行车去兜风，写他的博客，周围有几位朋友喝些啤酒，并花一些时间和他的孩子们在一起。

“许多人认为我的周日可能被浪费了，但我从未见过他们被浪费了，”他说。

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