澳大利亚率先提高橄榄油中菜油甾醇限量

新世界生产商正在重新提高橄榄油中菜油甾醇的限量，以制止他们所说的贸易壁垒并歧视其原汁原味橄榄油。

他们说，在澳大利亚的领导下，并在阿根廷，美国和新西兰的支持下，该限制应从4％提高到4.8％，以免由于季节，品种或地球气候原因而不公平地排除超过该限制的石油。

在将于25月1日至-月-日在马来西亚举行的食品法典委员会油脂委员会（CCFO）会议的讨论文件中，他们认为较高的价值 “将涵盖从Barnea生产的绝大部分油， arbequina，科雷尼基， Cornicabra 以及类似的高胆固醇品种，无论它们在世界上的任何地方种植。”

“来自新兴橄榄油生产国的原始橄榄油的生产和贸易正在大幅增加。 因此，CCFO至关重要的是，检查证据，清楚地表明当前对菜油甾醇的限制是对初榨橄榄油进行贸易的技术壁垒，”该论文说。

菜油甾醇（橄榄油中几种固醇之一）的限量与公共健康无关，但旨在检测 橄榄油掺假 与其他食用油。

在过去几年，不同季节和品种的澳大利亚采集的888个样品中，有三分之一的菜油甾醇含量超过4％。 但是，那里的研究发现，遗传学和环境在菜油甾醇水平中起着重要作用，并排除了掺假或劣质油的原因。

报纸说 “预期会出现反驳，“提高菜油甾醇限量会增加掺假的风险，应严格控制另一种酚（豆固醇）的限量（其含量过高表明存在豆油）。 食品法典标准有效地允许橄榄油中高达3.9％的豆甾醇含量，但建议的下限为1.9％。

“欧盟国家，叙利亚，突尼斯，土耳其和摩洛哥在不久的将来可能仍将是主要的橄榄油出口国，而其他许多国家（例如阿根廷，以色列，巴西，南非共和国，中国和澳大利亚）可能会在中期改变交易方式。”

由于出现了不同的品种并且在新的地球气候条件下进行了生产，因此应相应地规范食典标准（自1981年开始实施）中的参数。 报纸说。

国际奥委会也在研究菜油甾醇

在2011年2013月举行的CCFO上次会议上，关于启动修订菜油甾醇水平的提案的提案未能获得支持，但为新数据打开了大门，该数据将于-年提出。

根据国际橄榄理事会（IOC）执行董事Jean-Louis Barjol在会议上的报告， “关于……菜油甾醇，所有国际奥委会代表团都同意说，国际奥委会的研究正在进行中，而食典委采取行动为时尚早。”

“推迟了关于……的讨论，直到2013年。 从那时起，国际奥委会将不得不进行研究，以建立一个可行的数据库……并探索解决方案的现实途径，”他写道。

即将于5月-日在马里兰州举行的公开会议，将为即将成立的油脂法典委员会提供有关美国立场的信息并征询公众意见。