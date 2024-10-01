罗马公民团体为慈善事业收获当地橄榄树

罗马遍布公共公园，其中一些公园内种植有古老的和新近种植的橄榄树。

来自该市东郊两个社区协会的志愿者已经开始照料他们所在地区绿地中生长的橄榄树。这些树产出 特级初榨橄榄油 用于慈善事业。

该市各机构对此举措反应热烈，并引起了公众的极大兴趣。

这是一种呵护社区资产的方式。这不仅是我们大家交流的机会，也是保护这些美丽的橄榄树并为他人做些好事的一种方式。 - Andrea Cacciani，Nuova Tor Vergata 委员会主席

“最初，我们只是一小群在公园里闲逛的邻居，”托雷斯帕卡塔公园罗马主义公园的这项倡议的发起人之一安东尼奥·卡罗西 (Antonio Carosi) 说。

“当我们自愿开始照看这个公共空间，保持它的整洁并保护它的植被时，我们发现散布在花园里的 35 棵橄榄树长势良好，结出了很多果实，”他补充道。

这些树龄十年的橄榄树是在 2004 年公园建立时种植的。该组织每年都会收获橄榄，目前正在尝试识别橄榄的品种。

“我和我的家人有制作橄榄油的经验，团队的其他人也有；因此，我们更容易着手用他们的橄榄生产特级初榨橄榄油的项目，”卡罗西说。

2012 年，志愿者们根据法律要求在公共场所进行第一次采收，并获得了当地政府的许可。

“在我们开展活动的最初几年里，尽管我们在每个橄榄季节开始时都获得了许可，但市警察还是会出现，以确保我们的工作符合规定，”卡罗西说。

“经过一段时间的业余活动后，我们决定通过合并到团结采购小组来正式化我们的角色，并以更有条理的方式运作 “气体.PAR8.'（读作 “Gasparotto”），”他补充道。

此后，他们参加了当地机构举办的以公共空间为主题的活动。他们的项目一经推出就受到了热烈欢迎。

“我们向公众介绍了我们的工作，并获得了罗马首都农业议员萨布丽娜·阿方西的赞赏，”卡罗西说。 “我们致力于进一步加强该项目，现在我们即将向罗马市政府提交合作协议草案。”

现在，他们正在为 10 月中旬即将到来的收获做准备。在合适的成熟时间，果实将被采摘并运送到距离城市几个小时车程的磨坊，以获得特级初榨橄榄油。 “铣削作业的费用由我们志愿者支付，”卡罗西说。

特级初榨橄榄油立即装瓶并捐赠给慈善协会 Caritas Italiana，该协会的当地分支机构位于公园旁边的圣博纳文图拉教区。在这里，橄榄油被包含在工作人员在志愿者的支持下分发给有需要的人的食物包中。

“现在我们正在与市政园艺服务人员合作达成协议来修剪树木，”卡罗西说。 “几年前，我还参加了一个修剪课程。我不得不说，我们越来越致力于了解更多并进一步改进生产流程。”

罗马托雷斯帕卡塔的罗马主义者公园里的橄榄树（照片：Piero Messa）

通常，七八名志愿者负责城市小树林的日常管理，而在收获的日子里，至少有十几个人加入这个团队。

““采摘橄榄对许多城市居民来说是一种有趣的体验和新奇事物，他们也受到其背后慈善目的的激励，”卡罗西说。 “每个人都可以贡献自己的时间，这是一个很好的社交机会。事实上，工作结束时，所有人都可以参加一场美味的烧烤活动。”

广告

广告

“人们忙于这项活动，使社区焕发了活力。”他补充道。 “我们的目标是将该项目扩展到城市的其他地区，我们很高兴能够支持另一组志愿者，他们几年前也在离这里不远的地方开始生产特级初榨橄榄油。”

萨尔瓦多·阿连德考古公园位于该市最东端，占地 12 公顷。公园里有 25 棵橄榄树，沿着一条罗马时代的石板路排列。

“这些树可能有几百年历史，属于本土品种，” 新二世 居委会告诉 Olive Oil Times.

“当我们在 1990 世纪 - 年代末搬到这个新建区域时，它们基本上被忽视了，主要是因为它们受到考古遗产监管局的立法保护，”他补充道。 “它们确实位于一条保存完好的古道旁边，这条古道在罗马时期连接了图斯科洛和菲德内两个定居点。”

尽管当局施加了严格的限制，但居委会的志愿者仍然获得了照顾树木的授权。

“后来，当我三年前当选为社区委员会主席时，我就认为他们的水果也应该受到重视。”卡恰尼说。 “此外，在郊区，我们必须处理 ““橄榄劫掠者”偷窃橄榄，他们偷窃橄榄，并在此过程中折断树枝，损坏橄榄。”

“这对这些树木的健康来说是一个问题，它们是真正的文化遗产，特别是考虑到它们的悠久历史，”他补充道。 “我们在适当的时间采摘果实，以获得优质的产品，因为它们还太绿，无法吸引小偷的注意，从而保护树木免受伤害。”

Nuova Tor Vergata 将采摘的公共橄榄树生产的油捐赠给有需要的人。（图片：CDQ Nuova Tor Vergata）

社区委员会代表决心保护和提高橄榄树的价值，他们前往园艺服务办公室。他们向官员介绍了公园的情况和生产特级初榨橄榄油的想法。他们很快获得了在 2022 年进行第一次收获的许可。

“农业议员不仅同意让我们采摘水果，而且她的同事还向我们介绍了志愿者在 Torre Spaccata 地区已经开展的工作，”Cacciani 说道。 “他们让我们与他们取得了联系，他们立即表示愿意提供帮助，并给了我们一些有用的建议。”

萨尔瓦多·阿连德公园的采摘作业开始时，几个人加入了志愿者队伍，帮助他们采摘橄榄并将其装上货车。

“我请了一位专家，他带着两位同事来帮助我们，并借给我们所有必要的工具，包括板条箱、网和耙子，”卡恰尼说。 “我们早上开始收割，半天后就到了帕沃纳地区的一家磨坊。考虑到我们工作的目的，磨坊主慷慨地给了我们很大的压榨折扣。”

他们获得了 110 升水，并将其装瓶并委托给邻近弗拉斯卡蒂镇的明爱组织运营商。

与此同时，Nuova Tor Vergata 社区委员会和 Romanisti 公园团体之间的合作也发展成为友谊，这对该项目的未来来说是一个好兆头。志愿者们希望更多的公民团体能够开始保护和珍视当地的橄榄树，同时还能为那些更需要的人生产优质健康的特级初榨橄榄油。

“就在昨天，托尼诺给我打了电话，”卡恰尼亲切地说道，他指的是安东尼奥·卡罗西。 “他告诉我，他们已经提交了今年收获的许可申请，而且他们的树木和橄榄状况良好。”

“去年我们不可能采摘任何水果，因为 强旱 造成了产量损失，但今年我们的树木也长势喜人，我们将在几周后开始新一季的收获，”他补充道。

“这是一种照顾社区资产的方式，”卡恰尼总结道。 “这不仅是我们所有人社交的机会，也是保护这些美丽橄榄树并为他人做些好事的一种方式。”