埃及官员强调食用橄榄和橄榄油生产作为具有良好出口潜力的战略部门的作用，但该国面临着重大挑战。

根据国际橄榄理事会的数据，预计埃及将在 1,000/100,000 作物年度（2023 月底结束）出口 24 公吨橄榄油和 - 吨食用橄榄。埃及是继西班牙和土耳其之后世界第三大食用橄榄出口国。

埃及商会执行董事梅萨·哈姆萨呼吁生产商、政府官员、监管机构和研究人员召开会议，制定增加橄榄油出口的计划。

生产商需要研究对橄榄油有需求的国外市场，并确定这些市场所需的具体品种和标准，以使生产符合市场偏好。 - Yahia Mohamed Metwally Khalil，国家研究中心农业经济学教授

商会技术事务总干事雷达·阿卜杜勒·贾利勒 (Reda Abdel Jalil) 指出，埃及橄榄油产量稳定，过去六年中仅有一次跌破 40,000 吨，而过去两年地中海其他地区橄榄油产量欠佳，这为出口商创造了机会。

埃及在 40,000/2023 年度估计生产了 24 吨橄榄油，几乎全部在国内销售。该国一些生产商表示，他们预计 2024/25 年度将获得丰收。

““这个季节，我们收获了特别丰硕的成果，”家族企业 Rammah 橄榄油的共同所有人 Ramy Naguib Rammah 说道。 Olive Oil Times.

虽然拉玛表示出口橄榄油是公司计划的一部分，但公司更注重的是国内市场（埃及有 117 亿人口）和旅游业的发展。

“我们的重点是当地市场，旨在提高人们对橄榄油的认识并重振埃及在橄榄油生产和使用方面的丰富历史，”他说。 “虽然出口是我们计划的一部分，但目前并不是我们的首要任务。”

“我们向埃及市场提供的价格比我们从进口商那里收到的低价报价要有利得多，而高品质 特级初榨橄榄油 我们提供，”他补充道。

由于政治不稳定、官僚主义盛行、熟练劳动力短缺以及信贷渠道有限，埃及生产商陷入困境。

自 23 年以来，埃及已种植了 2015 万棵橄榄树，并计划再种植 77 万棵。（图片：Mostafa Elshourbagy）

全球事件导致埃及镑贬值、高通胀和外汇短缺。增加食用橄榄和橄榄油出口被视为一种吸引欧元和美元并帮助经济发展的方式。

““虽然埃及是最大的橄榄油生产国之一，但它在农业、生产和出口方面面临许多挑战，”经济学家 Shayma Said El Araby 告诉当地媒体。 “阻碍埃及在橄榄油种植和出口领域保持领先地位的主要问题是农民缺乏经验和知识。”

拉玛 (Rammah) 是投资最先进研磨设备的生产商之一，这是公司注重质量而非数量的体现。

“我们正在采用新技术，拥有两条自动化连续生产线：一条是三相生产线，另一条是两相生产线，两条生产线都以最高效率运行，”他说。 “我们还有一个质量控制部门、一个用于测试过氧化物水平和酸度的实验室以及一个品尝小组，用于在感官层面上对每种产品进行评级以识别缺陷。”

确实，Rammah 说道 埃及橄榄油的品质 近年来，由于技术进步，这一状况有所改善。他补充说，农民采用可持续的做法来增加价值并降低生产和营销过程中的成本。

“我们的橄榄不含杀虫剂、不含转基因成分，而且是手工采摘的，”拉玛说道。 “我们维护一个小型蜜蜂农场进行授粉，并采用最佳的节水措施，包括滴灌系统和其他创新方法，以最大限度地减少用水量并防止浪费。”

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“此外，我们还利用可再生能源，主要是太阳能，”他补充道。 “我们是埃及第一个在橄榄油供应链中实现可追溯性和透明度的品牌，确保[客户可以遵循我们的]从农场到瓶装的可持续实践。”

商会会议的与会者强调，有必要扩大橄榄种植面积，用于生产橄榄油，并种植新的高密度和超高密度橄榄树，同时保持埃及在食用橄榄生产方面的强势地位。2023/24 年，埃及生产了 600,000 万吨食用橄榄，占全球总量的近四分之一。

Rammah 橄榄油目前在国内市场上销售，但计划扩大出口。（图片：Mostafa Elshourbagy）

当地媒体援引埃及农业和土地复垦部的数据显示，埃及目前约有 97,000 公顷的橄榄树已投入生产，预计另有 11,300 公顷橄榄树将很快投入生产。

据埃及投资和自由区总局称，自 23 年总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西宣布计划以来，埃及已种植了约 2015 万棵橄榄树 工厂 100 亿 橄榄树。

“埃及政府已经开展了一项扩大绿地面积的重大项目，”拉马说。 “他们积极鼓励外商投资和出口机会，消除投资者可能面临的任何障碍。此外，他们在减少官僚主义方面也取得了显著进展。”

“目前尚不清楚其他橄榄油生产商是否不愿出口或积极参与出口，”他补充道。 “我们可以肯定的是，目前活跃的出口商主要以散装形式出口橄榄油。我们的目标是出口埃及制造的最终包装产品，我们相信它可以与全球高端品牌竞争。”

国家研究中心农业经济学教授叶海亚·穆罕默德·梅特瓦利·哈利勒对当地媒体表示，官员和生产商必须确定并瞄准埃及橄榄油能获得最可观回报的特定市场。

“生产商需要研究对橄榄油的需求的国外市场，并确定这些市场所需的具体品种和标准，以使生产符合市场偏好，”他说。