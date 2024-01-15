西班牙广泛欺诈指控引发争议

西班牙的橄榄油行业因拥有数千名成员的合作社 Dcoop 的指控而陷入动荡，该合作社存在不受制止的大规模橄榄油欺诈行为。

在我看来，这些言论特别不幸和不负责任，因为它们使该行业的声誉受到质疑。 - 农业、渔业和食品部长路易斯·普拉纳斯

在橄榄收获的高峰期，合作社秘书长安东尼奥·卢克 (Antonio Luque) 向《经济学人》表示，某些瓶装商通过将橄榄油与葵花籽油等较便宜的产品混合来获利。

据卢克称，这些掺假产品随后以橄榄油的名义在国内和国际销售，损害了西班牙生产的完整性。

Dcoop总裁表示，这种情况已经持续了很长时间。 “我们已经沉默了 40 年，但我们不会再允许这种情况发生了，”卢克在合作社组织的一场活动中说道。

“我们没有证据将他们告上法庭，但我们确实有非常确凿的迹象，而且我们缺少一个愿意制止和结束这种行为的政府，无论是国家和地区政府，”他补充道。 “由于欺诈行为尚未受到监控，政府必须采取措施。”

Luque 进一步声称 “橄榄油造假事件主要发生在意大利。由于可追溯性，这个问题在那里已经得到控制。然而，造假事件现在转移到了西班牙。”

Dcoop 没有透露涉案运营商的具体名称，也没有提供任何涉嫌欺诈的证据。

Luque 的言论立即引起了 Anierac 和 Asoliva 的回应，这两个组织是代表橄榄油瓶装商和出口商的主要组织。这两个组织都强烈反对 否认 这些指控。

““首先，我们坚决反对。西班牙的工业是一个有能力的行业，它遵守欧洲立法要求的所有参数，而且受到所有行政部门的监督，”Anierac 主管 Primitivo Fernández 表示。

“我认为这种没有任何证据支持的声明是极不负责任的，”Asoliva 执行董事 Rafael Pico Lapuente 补充道。 “如果你有证据，你应该去法庭举报。”

两个组织都强调了与西班牙各级政府的合作，以不断改进控制和监管。

他们还警告称，可能会对他们所说的采取法律行动 “虚假指控。”他们认为，这样的言论 “目的是降低西班牙橄榄油相对于其他国家橄榄油的声誉，并攻击西班牙具有重要意义和传统的行业，该行业是该国经济和文化的基本支柱。”

Dcoop的指控也招致了西班牙政府的批评。西班牙农业、渔业和食品部长路易斯·普拉纳斯警告称，这些指控可能会损害橄榄油行业。

“这些言论在我看来特别不幸和不负责任，因为它们使该行业的声誉受到质疑，”他说。

普拉纳斯强调了对橄榄油产品标签和感官测试的严格控制，这些控制和测试都是定期进行的。

他还强调了监管的重要性 传递给2021 限制使用这些术语 处女 和 特级初榨 禁止在橄榄油和其他种子油混合物中使用任何有害成分，并禁止瓶装商混合不同作物年份的橄榄油。法规更新旨在提高生产和销售渠道之间的产品可追溯性。

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Planas 警告 Dcoop，如果不提供 “涉嫌罪犯的姓名和姓氏，他们的指控可能会破坏 “这是一个不值得的行业。”

在随后的 声明Dcoop 重申了其指控，并指出市场存在的异常现象表明确实存在欺诈行为。

“在这次活动中，出现了一些情况，尽管精炼的工业成本很高，但 lampante 油（由于质量差，必须精炼而无法装瓶）的价格却比成品油贵得多，”该合作社写道。

“这违背了市场逻辑，”该合作社补充道。 “Lampante 是工厂生产的油，由于质量差而无法装瓶，必须经过精炼。精炼后，将其与初榨油或特级初榨油混合，然后装瓶 “橄榄油，'”

Dcoop 还指出，通过实验室分析检测某些类型的石油欺诈行为很困难，这与最近 意大利反欺诈专家.

“所有油都有一定的脂肪酸组成，”该合作社写道。 “例如，葵花籽油含有油酸”，这也是橄榄油中普遍存在的脂肪。

“我们进行的研究显示，市场上的油品分析参数始终处于极限值，这当然是不可能的，只能通过混合不同的油品来解释。这些油品符合标准，但分析值异常，表明存在人为操纵，”它补充道。

“我们在这里讨论的不是健康风险，而是真实性、纯度，以及确保一瓶橄榄油中的所有成分都真正来自橄榄，”Dcoop 说。

“我们有线索，但没有针对任何运营商的确凿证据；否则，我们就会举报，”该声明最后总结道。 “但显然，必须对此进行调查，以维护西班牙橄榄油的良好形象。”