家乐福要求法国供应商提供营养评分标签

零售巨头家乐福即将展示 玉女得分 法国销售的大多数食品包装上的标志.

家乐福在致 550 多家食品生产商的一封信中，为采用包装正面标签（FOPL）设定了三个月的期限。

如果供应商不遵守规定，该零售商表示将通知其客户，计算这些产品的 Nutri-Score 评级，并将其发布在其网站和移动应用程序上。

“我们将在我们的网站和家乐福移动应用程序上公布家乐福销售的各种产品的营养评分，除非您正式反对，否则我们会将反对意见传达给我们的客户，”家乐福总裁兼首席执行官亚历山大·邦帕德 (Alexandre Bompard) 表示。 在LinkedIn上写 给零售商的供应商。

这是零售商第一次就 Nutri-Score 问题对其供应商采取如此坚定的立场。

尽管法国于 2017 年采用了 Nutri-Score，但其在包装上的使用仍是自愿的，法律并未要求生产商必须使用。家乐福销售的 7,000 多种食品已经贴上了该标签。

Nutri-Score 是一种交通灯式的 FOPL，它使用五种协调的颜色和字母的组合，根据每 100 克或毫升份量的脂肪、糖、盐和卡路里含量来评估包装食品的健康程度。

这款 “绿色 A' 表示最健康的选项，并且 “红色表示最不健康。所有等级的橄榄油都是 被评为 “浅绿色 B.'

最近的研究 有研究表明，Nutri-Score 已经影响到法国食品的成分，法国是第一个采用该标签制度的国家。

根据研究，食品生产商正在重新配制产品，以便在包装正面的标签上获得更高的评级。

“在我们问自己是否要对含糖产品征税之前，我们首先要向消费者提供有关他们所消费产品的完整信息，”邦帕德说。

他强调，Nutri-Score 在家乐福产品中的扩大存在是更广泛的“食品行动”倡议的一部分。

该计划于 2018 年启动，旨在提高家乐福产品的性价比，同时提高食品生产的透明度。该计划直接让食品供应商参与这些工作。

“今天，我想更进一步，为我们的客户提供更多有关我们所售产品营养成分的信息，帮助他们做出更健康、更可持续的消费选择，”邦帕德写道。

这封信针对的供应商包括法国食品跨国公司达能 (Danone)，该公司 最近公布的 计划大幅减少包装上Nutri-Score的使用。

达能将这一决定归因于Nutri-Score底层算法的最新修订。

“该公司表示：“这种发展让人们对饮用乳制品和植物产品的营养和功能品质产生了错误的认识，不符合欧洲的食品饮食指南。”

Nutri-Score有 已被领养 一些欧洲国家已经实施了该政策，但在所有情况下，供应商仍需自愿遵守。

在 Nutri-Score 在欧洲的未来变得越来越不确定之际，家乐福推出了这项举措。

新一届欧盟委员会将于 1 月 - 日开始任期st新任卫生与动物福利专员 Olivér Várhelyi 排除了欧盟在即将召开的立法会上采用 Nutri-Score 作为欧洲范围的官方 FOPL 的可能性。