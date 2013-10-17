欧洲对新橄榄油标准的关注



欧盟委员会橄榄和衍生产品咨询小组主席RafaelSánchezde PuertaDíaz

欧盟咨询委员会的会议记录显示，欧洲的橄榄油行业对美国和澳大利亚采取任何强制性的质量标准举动保持警惕。

根据欧洲委员会橄榄和衍生产品咨询小组上次会议的报告草稿，需要更好的数据以更清楚地了解橄榄油市场的状况。

最近发表 分钟 14月-日在布鲁塞尔举行的会议上，欧盟还表示，美国希望美国为橄榄油中的毒死rif乙基农药引入最高残留量，因为缺乏最大残留限量（MRL）导致美国港口拒绝了各种集装箱的意大利橄榄油。

对美国橄榄油可能的销售订单的担忧

在议程项目下 “非关税贸易壁垒。”该小组的一些成员对美国可能引入贸易壁垒表示担忧。 橄榄油销售订单。 后者可能导致进口也被保持更高的标准。

在表达的意见中， “加利福尼亚人应遵守与欧盟运营商相同的要求，以便我们所有人都遵循相同的规则”，并且 “应采用IOC（国际橄榄理事会）标准，并将其应用于美国的进口产品和国内产品”

该委员会的代表说，它正在与美国当局保持联系，监测事态发展并试图提高对这一问题的认识。

委员会还提供了与美国的自由贸易谈判的最新情况，表明它 “愿意在2015年底之前完成谈判。”

恐惧澳大利亚的橄榄油标准可以强制执行

忧虑也宣扬了 澳大利亚的橄榄油标准，并于2011年通过，是否遵守该规定在该国可能不再是自愿的。

欧盟委员会表示，澳大利亚政府已确认该标准将保持自愿性 “而且没有证据表明这种情况很快就会改变。”

一位行业代表要求委员会 “对此要保持谨慎”，因为该行业不能完全放心，情况确实如此， “鉴于澳大利亚生产商的压力很大。”

欧盟委员会还表示，没有计划与澳大利亚进行自由贸易谈判，而且在不久的将来这种情况不太可能改变。

农药引起美国进口问题：毒死rif

各种容器的意大利特级初榨橄榄油是 在美国港口被拒绝 今年早些时候，因为它们含有微量的毒死rif-乙基，这种农药在美国被授权用于其他农产品，但不能用于橄榄油。

在关于该问题的讨论中，欧盟委员会表示解决方案是要求美国环境保护署制定橄榄油的最大残留限量。

欧盟委员会准备支持这种意见，并在双边会谈中提出这个问题。

渴望获得更好的市场数据

对橄榄油和食用橄榄市场的概述-包括2012/13年度的临时产量，消费量，贸易和结转库存数字以及2013/14年度前景-引发了关于收集此类数据的讨论。

在2012年-月小组的上次会议上，一些成员对 “委员会的数据与国际奥委会的数据之间的不一致”。

在最近的会议上，委员会提醒与会者，欧盟成员国必须定期向其提供有关其库存的信息，并且欧盟有义务向国际奥委会传达市场数据。

会议纪要说，参加会议的许多专家认为编制详尽的资产负债表非常重要，但 “拥有即将到来的营销年度的全面数据更为重要。”

“欧盟委员会代表在将明年的预测记录在纸上时提倡谨慎，因为这可能间​​接影响价格。 此外，会议纪要还说，在明年-月开始收获之前，仍然可能发生很多事情，例如不利的气候情况。

西班牙的橄榄油局收集该国的市场数据并发布有关该月的报告。

另一个国家的生产者代表在一些贸易代表的支持下，要求欧盟委员会帮助其他欧盟国家收集类似的统计数据，包括库存数据， “和西班牙一样详尽无遗，目的是提高可用信息的水平，并为所有市场运营商提供总体概况。

会议记录说当时进行了讨论 “关于如何提高面板测试的法律确定性”，但未提供详细信息。

实施欧盟橄榄油行动计划：关于采样和测试参数的新规定

在会议上讨论的其他事项中，委员会提供了其执行情况的最新信息 欧盟橄榄油部门行动计划，在此期间，还讨论了在-月禁止欧盟餐厅餐桌上的可再填充橄榄油瓶的提议的转变。

制片人代表说 “不清楚委员会为何决定撤回该提案。”

同时，欧盟委员会表示已经制定了一项新法规， “并希望在今年年底前将其付诸表决。

国际奥委会的作用

鉴于有关国际奥委会的国际协议将于明年年底到期，因此有关理事会应如何发展的争论仍在继续。

欧盟委员会表示，它应该在全球质量和能源保护方面发挥重要作用。 “标准化和资产负债表的参考点”。

委员会提到可能向消费国开放国际奥委会成员的可能性，而不仅仅是生产国。 “是时候开始考虑扩大其会员基础了。”

新任董事长兼副董事长

在连续两个任期结束后，咨询小组主席Gennaro Forcella的任期结束，进行了投票，西班牙的RafaelSánchezde PuertaDíaz被一致选举为继任总统。

传统上，咨询小组由意大利人领导，安达卢西亚农业合作企业联合会FAECA局长桑切斯是第一个领导该小组的西班牙人。

同样来自西班牙的拉斐尔·皮科·拉普恩特（Rafael Pico Lapuente）也是西班牙橄榄油出口商协会Asoliva的主任，当选为副主席，弃权。

自1997年以来，Forcella一直担任意大利橄榄油贸易协会Federolio的主席。

EC咨询小组

橄榄和衍生产品咨询小组通常每年开会两次。 下次会议将于12月-日在布鲁塞尔举行。

委员会建议工作组表达的观点代表了行业利益相关者的观点，不能归因于此。

小组会议的报告通常不会列出与会者，也不会列出所表达观点的来源。