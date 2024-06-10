混凝土和水正在破坏黑山最古老的橄榄树

黑山海岸的乌尔齐尼和巴尔附近有 50 多棵橄榄树，树龄至少有 500 年。

最古老的是 旧马斯里纳 在米罗维察。据伊斯坦布尔大学林业系的科学家估计，这棵树已有 2,247 年的历史，是地中海盆地三棵最古老的树之一。

我们担心这棵树可能无法生存。 - Ćazim Alković，酒吧橄榄种植者协会主席

“我们没有什么比它更重要、更有价值、更古老的了。”Gojko Kastratović 在一次有关黑山文化遗产的讲座中说道。

阿齐姆·阿尔科维奇巴尔橄榄种植者协会主席对此表示同意，当他得知这棵树最古老部分的树枝开始枯萎时，他无法掩饰自己的担忧。 “我们担心这棵树可能无法生存，”他说。

卡齐姆·阿尔科维奇 (Ćazim Alković)，巴尔橄榄种植者协会主席

当地文化中心的员工首先注意到了令人担忧的变化，该文化中心负责维护这棵树所在的公园。游客可以支付入场费并在导游的带领下参观这棵树并了解更多有关它的信息。

巴尔当地政府 18 年前意识到 Stara Maslina 可以成为一个旅游景点，并开始开发该地区 “改善”橄榄树周围的环境。

这涉及到在树周围浇筑一个混凝土环，为游客创造一条人行道。然而，由于浇筑了混凝土，所以水聚集并残留在树根周围。与此同时，在橄榄树周围建造了更多的建筑物和家庭住宅。

来自黑山大陆地区尼克希奇镇的农学家拉特科·巴塔科维奇（Ratko Bataković）是第一个对这一问题及其可能造成的后果提出警告的人。在《共和报》上发表的一篇文章中，他解释了 Stara Maslina 周围混凝土的有害性。

一些公民提出抗议，其中包括著名考古学家奥马尔·佩罗切维奇和活动人士安托·巴科维奇。

然而，当地媒体当时并没有公开反对这一决定，橄榄种植者律师协会也没有公开反对这一决定，直到四年前现任主席阿齐姆·阿尔科维奇脱颖而出。

从那时起，巴尔橄榄种植者协会开展了许多活动。他与文化中心签订了一份合同，帮助维护 Stara Maslina。三年来，该协会采取了所有必要的农业技术措施。

“根据生物技术学院的建议，我们对土壤和树叶进行了追肥、病虫害防治、卫生修剪等。”阿尔科维奇说。

此外，文化中心还组织了 公共收获 连续两年举办 Stara Maslina 节，这成为该市的一个节日，也标志着橄榄收获的开始。

包括农业部长、巴尔市议会议长、巴尔市主席在内的众多居民和嘉宾参加了公众收割活动。

斯塔拉马斯琳娜收获

总而言之，该公司仅使用 Stara Maslina 精心采摘的水果生产橄榄油，巴尔市政府将其赠送给选定的客人， 包括国王查理三世 2016年，当他还是威尔士亲王时，他和他的妻子卡米拉。

四年前，当巴尔市议会将保护斯塔拉马斯琳娜的研究公开讨论时，只有巴尔橄榄种植者协会提交了书面意见。

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“我们的第一句话是，混凝土威胁到了 Stara Maslina，它收集的水可能会永久危及它的根部，”阿尔科维奇说。

不幸的是，种植者的警告并未得到认真对待，其中一些种植者拥有 300 年的橄榄种植家族传统。

“另外，在2023年夏初，我们指出了Stara Maslina枯萎的问题，即其根系水分过多的问题，”阿尔科维奇说。

然而，很少有人认真对待该协会的警告。 “只有巴尔文化中心副主任米尔科·布吉希奇 (Mirko Bujišić) 希望我们做点什么，他是唯一一个试图从根系中去除水分的人，因为我们没有获得干预的许可，尽管我们知道需要做什么。完成了，”阿尔科维奇说。

2023 年 - 月，巴尔市政府主席杜尚·赖切维奇 (Dušan Raičević) 成立了一个委员会来管理 Stara Maslina，该委员会不包括巴尔橄榄种植者协会的成员。

“从那时起，该协会就没有关于正在做什么以及如何做的信息，”阿尔科维奇说。 “更令人担忧的是，总统于8月组建了该委员会，预计干预将于明年1月开始。在水中多呆了五个月肯定对根部造成了额外的损害。”

他认为排水沟施工和水泵安装是成功的。然而，阿尔科维奇补充说，地面上仍然有水，尽管比以前少了很多，但已经超出了建议的范围。

和大多数橄榄种植者一样，他建议去除根系中多余的水分；尽管最近的干预措施取得了成效，但问题尚未完全解决。

“我们的建议也是公众的建议：拆除 Stara Maslina 周围的混凝土环和树木周围的混凝土墙，为水自然排水创造先决条件，”阿尔科维奇说。

他以邻国克罗地亚布里俄尼国家公园最古老的橄榄树之一为例。简单的木栅栏围绕着它，是一个无比重要的旅游景点。

阿尔科维奇还认为，修建售票大楼的目的是阻挡从街道上看到这棵树的视线，阻止阳光到达这棵树的底部，并导致包括夹竹桃在内的杂草生长，这也可能对这棵树有害。 。

酒吧橄榄种植者协会采取了完全不同的方法，并认为 Stara Maslina 应该开放供参观，而不是隐藏。

“如果拆除混凝土并允许种植草坪来美化空间，整个建筑群肯定会更好，”阿尔科维奇说。

“我们确信 Stara Maslina 将继续存在，如果周围的混凝土被拆除，它可能会成为一个更大的旅游景点，”他补充道。 “我们还应该除去它周围的夹竹桃，我们知道它可能有害。”