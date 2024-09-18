达能计划放弃其多款产品的 Nutri-Score

达能是一家法国跨国食品生产商，也是最早采用 玉女得分，宣布将大幅减少使用法国包装正面标签 (FOPL) 系统。

根据 Nutri-Score 算法的最新更新，这家法国食品公司将从其饮用乳制品和植物产品中去除 FOPL。

我们不同意修改该算法。这一发展对可饮用乳制品和植物产品的营养和功能质量产生了错误的看法。 - 达能公司，

红绿灯式 FOPL 使用五种协调的颜色和字母组合，根据每 100 克或毫升包装食品的脂肪、糖、盐和卡路里含量来评估其健康程度。 “绿色 A”表示最健康的选项，并且 ““红色E”表示营养价值最低。

新版Nutri-Score将可饮用乳制品和植物产品从一般食品类别重新归类为饮料类别。

这一变化影响了产品的评级，因为算法根据食品所属的类别应用不同的指标。

在此类别中，全脂牛奶等产品从 “B”至 “由于脂肪含量高，它们被评为“C”。

转换后，部分产品的评级从 ““A” 或 “B”低至 “D” 或 “E”，具体取决于替代甜味剂的含糖量或营养影响。

Nutri-Score 指标还考虑了其​​功能：固体酸奶被归类为通常在用餐时食用的食物，而可饮用酸奶则被归类为饮料，假定在用餐之外食用。

水是饮料类别中唯一保持 ““绿色A”等级。

“我们不同意修改算法，”达能表示 Olive Oil Times. “这种发展让人们对饮用乳制品和植物产品的营养和功能质量产生了错误的认识，不符合欧洲的食品饮食指南。”

其中一些产品每 10 毫升可能含有 13 至 100 克糖，但被异常归类为 “ A' 或 “ B' 与最初使用的一般食品计算方法 - 营养评分，

达能公司正在从几个知名品牌中删除 Nutri-Score 信息，例如 Actimel、High Pro、Danino、Danone 和 Activia。

Nutri-Score 的推动者强烈反对该公司的决定。

“这些饮料（可饮用酸奶、加糖牛奶饮料（调味牛奶）和植物饮料（包括豆奶、杏仁奶、燕麦奶、米奶等））的含糖量在无糖和极甜版本的产品之间差异很大，”Nutri-Score 的组织者在一篇博客文章中写道。

“其中一些产品每 10 毫升可能含有 13 至 100 克糖（即与苏打水相同水平），但被异常归类为 “A' 或 ““B'与最初用于一般食品的计算方法相同，”他们补充道。

达能对 Nutri-Score 的态度可能会继续发展。

“我们还正在研究此次撤回对我们其他产品的影响，并正在与我们运营所在的每个市场的所有利益相关者合作，以找到最佳解决方案，”该公司表示。

经过监督 FOPL 的科学委员会为期两年的审查后，Nutri-Score 更新版于去年公布。

营养评分标签

在众多受影响的产品中，该评论还 升级所有橄榄油 from “黄色 C” 到 “浅绿色 B。”

FOPL 的推动者强调，自首次亮相以来，就计划并预计定期进行算法修订。

“无论营养标志是什么，都必须根据科学进步……市场发展……实施经验定期修改，”他们写道。

在与 Nutri-Score 划清界限的同时，达能还呼吁欧盟采用 “一个使所有欧洲消费者受益的协调解释性营养信息系统。”

六个欧盟国家（法国、比利时、德国、卢森堡、荷兰、西班牙和葡萄牙）和瑞士已采用 Nutri-Score。

这些实施是自愿的，这意味着食品生产商可以自由选择是否在其包装上贴上标识。

一些国家反对将 Nutri-Score 引入欧盟范围内的 FOPL，去年，罗马尼亚消费者 监管机构正式禁止 食品生产商在其包装上展示法国 FOPL。

两年前，意大利反垄断 当局禁止 法国原产FOPL在各类食品上的使用。