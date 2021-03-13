Deoleo 营收近 1 亿欧元，亏损严重

高昂的价格促使这家全球最大的橄榄油瓶装商在 996 年实现销售收入 2024 亿欧元，比上一年增长 19%。

然而，其年度报告显示，Deoleo 去年亏损 54.5 万欧元，高于 34.3 年的 2023 万欧元。

官员们引用了该公司的 持续的法律问题，包括意大利子公司Carapelli Firenze面临的诉讼，是造成亏损的主要原因。

根据两项不利的法院裁决，该公司表示，如果维持原判，将拨出 64.7 万欧元用于补缴税款和罚款。Deoleo 正在等待意大利最高法院决定是否受理此案。

这场纠纷源于 Carapelli 通过瑞士子公司进口橄榄油时使用的法律手段。这些橄榄油后来在意大利装瓶，并重新出口到欧盟以外地区。

瑞士不是成员国，但与欧盟有自由贸易协定

Deoleo 表示，该公司认为这种做法符合欧洲海关法豁免规定，因此可以避免缴纳橄榄油进口关税。然而，意大利海关官员不同意这一做法，并于 2014 年对 Carapelli 提起诉讼。

Deoleo 财务总监 Enrique Weickert 表示，意大利海关当局要求在二月份进行第一笔付款。

“今年的业绩非常糟糕，但其中 90% 与我们为意大利的诉讼所作的拨备有关，”他在电话会议上告诉记者，并补充说，该公司已经 “如果最高法院决定审理此案，那么“非常有力的论据”

除了法律问题之外，韦克特将 2024 年描述为 “困难而又复杂。”

今年年初，该公司在橄榄油采购方面遇到了困难，因为在连续第二次遭遇危机后，橄榄油库存降至接近零 收成不好 穿越西班牙和地中海。

下半年，公司持续受到 价格下跌 该地区许多国家都为收获反弹做好了准备。

韦克特表示，到 2024 年，西班牙和美国的橄榄油消费量将下降 -%，意大利的橄榄油消费量将下降 -%。

不过，该公司表示业务仍然强劲，EBITDA 增长了 33.4%，达到 - 万欧元。EBITDA 是一种绩效指标，有助于评估一家企业从其核心业务中获得了多少利润。

Weickert 补充道，公司实现了每升 0.69 欧元的毛单位利润目标，这得益于 “原材料价格向销售价格的“有效”转移。

该公司还列举了其他几个积极的财务指标，包括净金融债务减少 72%、现金状况增加 160% 以及 - 月份达成的 - 亿欧元债务再融资约束性协议。

在 新的关税威胁 美国总统唐纳德·J·特朗普强调 此 美国市场的重要性 到公司。

他说，该公司约 38% 的 EBITDA 是在美国产生的。他强调，提高关税将 “只会让美国消费者为来自地中海盆地的健康产品支付更多钱。”

Deoleo 已经考虑了将潜在关税影响降至最低的方法，例如 “建立额外的库存缓冲”并可能 “在美国当地装瓶。”