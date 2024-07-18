尽管原产地价格下跌，但橄榄油零售价格仍然高企

高 橄榄油价格 引起了整个欧洲公众的关注。

根据欧盟委员会的数据，27 年 45 月，欧盟 2024 个成员国的橄榄油零售平均价格比上一年高出 1.3%。相比之下，同期食品平均价格上涨了 13%，而油脂类商品价格上涨了 -%。

与此同时，英国贸易刊物《杂货商》 7.38 月份发布的价格追踪数据显示，英国最大超市中白标橄榄油品牌的平均价格达到每升 8.60 英镑（42 欧元），与 2023 年 - 月相比上涨了 -%。

国际货币基金组织基准商品追踪系统的进一步数据显示，以最大的出口国确定的橄榄油价格六月份为每吨 9,157 美元（8,530 欧元），比去年同期高出 27％。

地中海盆地（尤其是西班牙）连续两次歉收，加之需求强劲，导致橄榄油价格上涨。

尽管一些分析人士担心高橄榄油价格可能类似于累退税，对低收入家庭造成不成比例的影响，但联合国粮食及农业组织（FAO）经济学家丽莎·帕格列蒂（Lisa Paglietti）对此观点提出质疑。

“期限 ““‘累退税’具有重大的政治和社会影响，因此，关注整体影响可能比将其视为一个累退税问题更有成效，”她告诉 Olive Oil Times. “分析人均消费与收入水平的关系可以提供有价值的见解。”

“了解价格上涨对不同收入群体的分配影响对于确定其是否构成累退税至关重要，”帕格利蒂说。 “如果橄榄油价格上涨对低收入人群的影响尤为严重，那么可能会带来倒退。”

“然而，如果价格上涨是由影响所有收入水平的因素造成的，比如全球橄榄油短缺，那么它可能不会被视为累退税，而是生活成本的普遍上涨，”她补充道。 “我相信这种情况发生在各个层面，影响到各个收入水平。”

一些政府已经采取行动减轻昂贵橄榄油对家庭的影响。

当局 Turkey 和 摩洛哥 颁布了批量出口禁令，以增加国内橄榄油供应，并促进单独包装的出口，从而提高价格。然而，两国的生产者和消费者都 质疑其有效性 这些措施。

与此同时，突尼斯政府宣布 计划限制价格 15 月份，国内市场上橄榄油的价格为每升 4.45 突尼斯第纳尔（10,500 欧元），并将 - 升 特级初榨橄榄油 除了这一举措之外。

然而，一些消费者 有效性存在争议 这些努力，并声称它们没有得到很好的执行。

在西班牙，当局采取了不同的方法， 取消增值税类似于销售税，从橄榄油和其他厨房主食中征收税款，以帮助家庭应对不断上涨的生活成本。

这一决定是为了回应大型零售连锁店提高橄榄油价格的做法，这种做法引起了大量消费橄榄油的西班牙民众的不满和抗议。

尽管西班牙原产的橄榄油价格已从 25 月中旬的历史高位下跌了 -％，但零售价格并没有随之下跌。

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这主要是由于当时的市场动态。许多零售商在 2023 年 2024 月至 - 年 - 月期间购买了他们目前销售的橄榄油，当时原产地价格接近历史最高水平。

因此，即使原产地价格已经下跌，他们也需要以更高的价格出售橄榄油才能获利。

推动零售价格上涨的其他因素包括，企业为规避再次歉收带来的潜在损失而采取的对冲措施，以及企业购买橄榄油并持有，然后再以更高的价格转售的投机行为。

由于零售价格居高不下，消费者可能会减少消费或 转向更便宜的替代品。这会减少需求，随着市场调整而降低零售价格。

全球橄榄油需求的变化也可能影响欧洲零售的橄榄油价格。

随着非传统市场对橄榄油的需求不断增长，生产商和出口商将把更多的产品转移到那里，在那里他们可以习惯性地 收取更高的价格，留给传统市场的份额就减少了。

“重要的是要认识到，欧盟以外的非传统橄榄油生产国现在占橄榄油总消费量的更大份额，”帕格利蒂说。 “生产商和分销商应该接受产品差异化和市场开发的挑战，特别是对于那些以质量而不是价格为基础销售的橄榄油。”

““虽然每个市场和利基市场都是独一无二的，但生产商可能需要在新市场调整他们的策略，”她补充道。 “如果没有市场开发努力，需求价格弹性可能会更高，非传统市场未来可能会呈现更大的增长潜力。”

西班牙消费者与用户组织（OCU）等消费者机构（一家非营利性消费者价格监督机构）就如何以经济有效的方式购买橄榄油且不损害其功效提出了宝贵建议。

建议包括购买更大容量的橄榄油（这会降低每单位的价格）、妥善储存橄榄油以尽可能延长其使用寿命、利用促销折扣、减少每次准备时使用的量并支持当地生产商。

Paglieti 建议购买不同的 橄榄油等级 用于各种目的。例如，保留昂贵的特级初榨橄榄油用于完成沙拉等菜肴，而使用初榨或非初榨橄榄油 煎炒 和 烘烤.

“高品质的果油调味力强，感官特性独特，可以少量使用，留着特殊场合或特殊菜肴使用，从而减少经济影响，因为它一般价格较贵。”她说道。

“更普通、更便宜的特级初榨油可以用来烹饪，也可以作为菜肴的基本配料，”Paglietti 补充道。 “另一个建议是购买小包装的高端产品，以减少结账量并确保高周转库存，因为这些产品的消费量较少。”