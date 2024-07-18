普利亚大区查获假冒橄榄油的详细信息

意大利宪兵队在普利亚大区的切里尼奥拉破获了一个广泛的橄榄油造假网络，这是近年来最大规模的此类行动之一。

宪兵队反掺假和健康部门 (NAS) 人员对七名当地人执行了搜查令，发现 71 吨油性物质、623 升叶绿素以及用于非法生产大量橄榄油类产品的设备。

我们推荐使用 警方行动 此次行动由福贾检察院协调，涉及全国多个省份。

该调查于去年 42 月开始，最近 NAS 发现并查获了近 - 吨掺假油。

大部分此类物质已准备好在市场上销售。有时，这些物质已经装瓶并提供给农业食品供应链，并被错误地贴上意大利标签 特级初榨橄榄油.

多年来，橄榄油假冒现象的猖獗引发了越来越多的科学研究，以调查假冒现象的发生方式以及检测掺假产品的方法。

造假者有时会在种子油中添加叶绿素和β-胡萝卜素，以模仿特级初榨橄榄油的颜色。

对这些假冒产品进行表面分析可能无法发现欺诈行为，因为混合物中通常会添加劣质橄榄油。

因此，执法机构部署了高度复杂的手段，包括 光谱学, 色谱法 甚至进行 DNA 检测。

Italia Olivicola 总裁 Gennaro Sicolo 表示，国家科学院的调查凸显了意大利执法机构有效打击食品犯罪的能力。

“他说道：“宪兵队打击假冒特级初榨橄榄油和叶绿素着色油的行动，是食品欺诈控制系统出色运作的一个光辉典范。”

鉴于普利亚橄榄油产量的高价值，西科洛强调此类行动的重要性。

这里有 60 万棵橄榄树和众多 屡获殊荣 普利亚是意大利最重要的橄榄油产区，其产量约占全国产量的一半。

Sicolo 认为，挑战在于提高消费者对质量和 对健康的益处 高品质特级初榨橄榄油，而那些健康保障较少的廉价油则不那么受欢迎。

意大利食用油行业协会（Assitol）警告称， “真正的问题是绝大多数正常运营的公司声誉受到损害。”

Assitol 橄榄油集团总裁 Anna Cane 指出 “我们的行业是受到监控最严格的行业之一，这主要归功于 SIAN，即监控进出意大利的石油流量的国家远程信息处理系统。”

“此外，还有八个不同的公共控制机构负责监督货架上销售的油，”她补充道。

据 Assitol 称，欺诈行为持续存在的原因之一是消费者对特级初榨橄榄油的认知度较低。

“事实是，像在切里尼奥拉发现的那些暗箱操作的经销商仍然可以在市场上找到买家，这表明这种非凡的产品价值很低，”凯恩说。 “这也是在意大利和全世界推广其知识并尽一切可能支持其保护的另一个原因。”

在查获假冒橄榄油之后，CIA 和农民协会 Coldiretti 都强调了经过认证的橄榄油生产作为消费者安全港的重要性。

他们提到欧盟批准的 受保护的原产地标记 （PDO）和 受保护的地理标志 （PGI）认证，将传统生产的食品和饮料与特定的地区和栽培品种联系起来。

“我继续呼吁消费者：购买 PDO 和 PGI 特级初榨橄榄油。为了获得这些认可，PDO 和 PGI 特级初榨橄榄油必须遵守精确而严格的规则，以证明其高品质和健康，”Sicolo 说。

Coldiretti Puglia 总裁阿方索卡瓦洛 (Alfonso Cavallo) 表示，执法对于保护消费者健康至关重要。

“食品欺诈是一种特别令人憎恶的犯罪行为，因为它危害人们的健康，它以欺骗为基础，主要影响那些经济有限、被迫选择低成本食品的人，”他说。

这并不是意大利执法部门第一次发现以橄榄油造假为重点的重大非法活动。去年 12 月，意大利和西班牙当局 缴获260,000万升 掺假橄榄油，并在协同突袭中逮捕了 11 人。

然而专家警告称，过去两年橄榄油产量低、橄榄油库存减少以及价格高企，为犯罪组织实施橄榄油诈骗创造了诱人的条件。