意大利新橄榄品种的发现刺激了应用程序开发

两个以前未知的橄榄品种被发现 费辛隆尼，意大利中部拉齐奥地区的一个省。

意大利国家研究中心 (CNR) 实验室测试了几棵树木样本，并确认它们的 DNA 与佩鲁贾 IBBR-CNR 数据库中列出的任何已知品种都不匹配。

我们与专家品尝者一起品尝了这些树生产的橄榄油，发现其品质确实很有趣。因此，我们已经投资于它们的传播。 - Pierluigi Turchetta，弗罗西诺内橄榄农

该数据库包含 5,000 多个基因图谱和一个包含 10,000 多个样本的存储库。

CNR 的分析表明，这两个新发现的品种可能与意大利北部威尼托地区的品种，特别是 Favarol 品种有遗传相关性。

“它们是起源于我们地区的树木，并在这里繁衍生息了几个世纪。”发现新品种的橄榄种植者皮尔路易吉·图尔切塔 (Pierluigi Turchetta) 告诉我们 Olive Oil Times.

他补充说，这一发现并不让他感到惊讶。 “我们专门在我们地区寻找本土橄榄品种，因为我们怀疑有些树不属于这里的典型品种，”图尔切塔说。 “不过，我们无法确定。”

“我们决定将四个样本发送到 CNR 专业实验室，”他补充道。 “两个样本揭示了我们至少一些树木的独特性质。”

虽然还需要采取一些措施才能将这些品种正式纳入意大利橄榄品种的官方名单，但当地种植者希望这一发现能够为原产地认证橄榄油生产建立一个新领域。

此类地理标志是欧盟地理标志保护 (PGI) 认证的基础，它将食品与其独特的产区联系起来，并提高了当地产品的价值。

最近，研究人员发现了 21 个以前未知的 卡普里岛的橄榄品种，一座自古以来就遍布橄榄树的岛屿。

“从环境和生态的角度来看，橄榄树的生物多样性具有重要的价值，”橄榄油品尝师和农学家托马斯·瓦特拉诺（Thomas Vatrano）说。 “它与领土内的所有生物体动态相互作用，使其蓬勃发展。”

根据瓦特拉诺的说法，橄榄树 生物多样性至关重要 在气候变化时期。 “看看意大利南部，那里长期缺水每年都会影响橄榄油的质量，”他说。

“卡拉布里亚等地区的古老橄榄树林充当了这些领土的守护者，并能很好地抵御干旱，为缓解气候变化提供了一种策略，”瓦特拉诺补充道。

在恶劣气候下适应性强的树木也可能为防止新发疾病的传播提供宝贵的见解。

（照片：皮尔路易吉·图尔切塔）

“地中海盆地是全球最大的橄榄种植区，”瓦特拉诺说。 “为了石油产量或市场需求而冒险选择品种，导致放弃本土品种，转而选择外国或国内品种。”

“这种生物多样性的丧失可能会对新病原体或害虫的抵抗策略产生影响，”他补充道。

瓦特拉诺强调，意大利将继续发现新的橄榄树品种。

“意大利拥有世界上约 30% 的橄榄种质，”他说。 “品种的数量被低估了，因为通过现代分子生物学技术经常发现未知的个体。”

图尔切塔表示，新发现的品种可以为橄榄种植者带来显着的成果。

“我们与专家品尝师一起品尝了这些树生产的橄榄油，发现其品质确实很有趣，”他说。 “因此，我们已经投资于它们的传播。”

“目前，我们正在种植数百棵树，每个品种有 600 棵幼橄榄树，”Turchetta 补充道。

Turchetta 还在开发一款移动应用程序，利用人工智能快速识别特定品种。

“我们与一群年轻的程序员一起开发了一款可以识别橄榄树的应用程序，”他说。例如，它可以表明， “这棵橄榄树似乎是 Leccino'，置信度为 80%。”

虽然分子遗传分析对于获得完整的结果是必要的，但图尔切塔表示，该应用程序解决了橄榄种植者中的一个常见问题。

“Olivamea 应用程序的 Android 测试版现已推出，iPhone 版本也将很快推出，正式发布日期定于 21 月 - 日st“他说。