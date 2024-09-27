欧盟主席任命新农业专员

德国政治家、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）公布了新一届欧盟委员会的组成人员名单，其中42岁的卢森堡人克里斯托夫·汉森（Christophe Hansen）被任命为新任农业和食品专员。

欧盟委员会是欧盟的主要执行机构，由 27 名委员组成，每个成员国各一名。

汉森属于保守的中右翼欧洲人民党（EPP），该党是欧洲议会中最大的政治党派，拥有来自所有欧盟国家的188名议员。

他自 2018 年起在欧洲议会工作，主要参与起草欧盟关键立法，例如 共同农业政策 （CAP）以及欧盟的森林砍伐规则。

汉森预计将接替波兰的雅努什·沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski），后者在冯德莱恩第一任期内担任了五年的欧盟农业专员。

沃伊切霍夫斯基发布了 最新修订 共同农业政策（CAP）是欧盟针对农业的一套规则和补贴计划，将于 2023 年 - 月生效。

然而， 欧洲农民针对新的 CAP 对农民的严格环境法规和严格的 绿色农业要求 in 示威 这场灾难于 2024 年初在整个非洲大陆发生。

汉森出生在一个农民家庭，家乡是欧盟最小的成员国之一，耕地有限，因此他必须 重建桥梁 布鲁塞尔和欧盟农民在最近的抗议活动之后发生矛盾。

然而，欧洲农民似乎已经引起了布鲁塞尔最大政治力量的关注。

中右翼的欧洲人民党是冯德莱恩和汉森的政治家园，该党自称是欧盟的 “农民党。”该党的一些成员经常呼吁为欧洲农民提供公平的收入并减少繁琐的程序。

去年 7 月，在连任欧盟主席之前，冯德莱恩在议会发表演讲时表示，农民 “不应被迫”出售其 “低于生产成本的“好食物”。

“我们必须加强农民在食物链中的地位；他们需要获得更多的资本，”她说。

在汉森被任命为新任农业专员后，冯德莱恩在写给他的任务信中还要求他准备一份 “在其上任后的头100天中，欧盟提出了“农业和食品愿景”，重点致力于确保欧盟农业和食品行业的长期竞争力和可持续性。

新计划还将考虑欧盟委员会与 29 个利益相关方合作编写的《欧盟农业和食品战略对话》报告中的建议。该报告呼吁从按公顷支付转向更有针对性的向农民支付，并为小农户提供更多支持。

“您还将确保我们未来的共同农业政策能够为最需要的农民、特别是小规模农民提供有针对性的支持，”冯德莱恩在信中写道。 “你们的一切工作都将确保农民获得公平、充足的收入。”

按照惯例，所有新任委员候选人都将接受数次议会委员会听证会，以获得欧洲议会的最终批准。随后，议会将对整个新委员会的合适性进行投票。

冯德莱恩新一届委员团队的五年任期预计将于今年11月底或12月初开始。