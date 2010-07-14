由于阿根廷对欧洲橄榄油进口的限制，欧盟与南方共同市场的贸易协定面临风险

欧盟和南共市试图建立自由贸易协定的谈判目前处于危险之中，因为阿根廷对某些欧洲食品进口，特别是橄榄油的进口实行限制。 为了回应阿根廷国内商务部长吉列尔莫·莫雷诺（Guillermo Moreno）实施的阿根廷食品进口限制，欧洲联盟已考虑向世界贸易组织提出这些关切。

南方共同市场是1991年根据《亚松森条约》建立的阿根廷，巴西，巴拉圭和乌拉圭之间的区域贸易协定（RTA），后来由1994年《欧鲁普雷图条约》进行了修订和更新。 其目的是促进自由贸易以及商品，人员和货币的流动。

欧盟对外关系副总干事若昂·阿吉亚尔·马查多（Joao Aguiar Machado）说， “问题是，这些措施除了直接影响贸易外，还削弱了开展这些谈判所需的信心。”[1] 阿吉亚尔·马查多（Aguiar Machado）担心， “这个特殊问题可能会污染贸易讨论的气氛。” 1

阿根廷当局，特别是现任总统克里斯蒂娜·基什内尔（Cristina Kirchner）和她的部长否认了对欧洲产品的任何此类限制，并反对南方共同市场与欧盟的贸易谈判不是解决此类双边问题的适当论坛。

对此，阿吉亚尔·马查多（Aguiar Machado）指出，尽管这些限制可能在书面上不存在，但这些限制是真实存在的，并由阿根廷证明， “内部沟通……谈论有缺陷的设备。 集装箱在港口被封锁，没有办法否认这一点。”1

但是，这并不是欧盟与南方共同市场会谈的唯一障碍。 法国领导了另外十二个欧洲国家，以抗议这项潜在的自由贸易协定，认为南美廉价劳动力带来的较低生产成本将对已经面临金融危机且价格继续暴跌的欧洲橄榄油生产商产生负面影响。

这些谈判的破裂对双方都可能造成灾难性的后果，因为欧盟与南方共同市场的贸易几乎等同于欧盟与整个拉丁美洲的贸易。 此外，欧盟是南方共同市场农产品出口的主要市场，19.8年约占欧盟农产品进口总额的2009％。[2]







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