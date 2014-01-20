欧盟提供5万欧元打击橄榄油欺诈

根据欧盟委员会的新建议，有关更好地检测橄榄油欺诈行为的研究可能会获得约5万欧元（6.7万美元） 地平线2020 程序。

这项近80亿欧元的计划是欧盟最大的研究与创新计划，并被宣传为有前途的 “通过将出色的想法从实验室推向市场，获得更多的突破，发现和世界首创。”

根据可持续粮食安全子计划，关于橄榄油认证的提案征集活动一直持续到12月-日。

“橄榄油通常以比其他植物油更高的价格出售，欺诈活动很诱人。”相关信息说。 因此，寻求新的分析方法，这些方法将通过保证橄榄油的质量和真实性来帮助保存橄榄油的图像。 特别感兴趣的是检测初榨橄榄油或初榨橄榄油与软质除臭橄榄油的混合物，以及初榨橄榄油或初榨橄榄油与其他植物油的混合物。

“提案应评估橄榄油行业的欺诈脆弱性，并开发，验证和统一方法和分析协议，以检测出不良的加工（例如除臭），掺假，并基于新的技术进步来验证橄榄油的质量。”电话说。 他们还应该探索建立橄榄油数据库并为标准化做贡献。

该研究预期产生的具体影响包括： “可靠，经过验证，具有成本效益，统一且易于使用的方法（例如，基于基因组学，代谢组学和其他工具），可检测欺诈行为并验证橄榄油的质量。”

委员会认为 “要求欧盟向欧盟捐款5万欧元的提案将使这一特殊挑战得到适当解决。” 提案可能包括来自欧盟以外国家的参与者。

我们推荐使用 橄榄油认证研讨会 由委员会和国际橄榄理事会于去年-月在马德里联合主办的会议确定了优先领域，这些优先领域被用于设计项目呼吁。