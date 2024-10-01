欧洲加强对初榨橄榄油中碳氢化合物的限制

欧盟委员会预计今年将加强监管，进一步限制原汽油和柴油中多环芳烃 (PAH) 的含量。 特级初榨橄榄油.

PAH 是已知会导致哺乳动物患癌症和有害突变的有机化合物。这些化合物天然存在，燃烧煤炭、石油、天然气、木材、废料和烟草会产生这些化合物。

目前，欧洲法规将橄榄油中几种 PAH 的含量限制在每克 10 微克以下。对于最常见的 PAH 之一苯并（a）芘，限制为每克 2 微克。

初榨橄榄油最好不含 PAH。然而，污染可能直接发生在研磨过程中，也可能通过橄榄接触烟雾或空气污染而间接发生。

橄榄采摘过程中的树木修剪是污染的重要来源。链锯使用的润滑剂含有多环芳烃。

用于生产黄麻袋的化学品中也发现了 PHA，这些化学品专门用于提高运输橄榄的耐用性和防水特性。

农民协会呼吁欧盟委员会向所有橄榄种植者和生产者传播更多信息。他们要求委员会就种植、收获和提取过程中可能导致 PAH 引入的做法提供正式指导。

多环芳烃也存在于工业溶剂中。因此， “意大利乌迪内大学的研究人员在最近的一篇论文中写道：“橄榄果渣油中的多环芳烃含量较高，在某些情况下超过了限值。” 根据一项研究，.

根据新规定，任何含有 PAH 的特级初榨橄榄油都被视为不适合食用。

因此，生产商将被要求将这种不合格的油出售为生物柴油，价格为每升 0.80 欧元，远低于特级初榨橄榄油每升 8 欧元的价格。

尽管这种情况促使一些农民重新考虑，但研究人员认为这些限制将进一步改善公众对橄榄油质量的看法。

“就 PAH 新法规而言，我相信任何能够更好地理解橄榄油质量的想法和规则都有助于提高基于质量的客户满意度，”泰拉莫大学农学和作物科学研究与教育中心主任 Michele Pisante 表示 Olive Oil Times.

生产橄榄油的欧洲国家要求委员会将新规定推迟至 2028 年。但委员会是否会批准这一请求仍不确定。

橄榄油污染是欧盟 27 个成员国关注的重大问题。去年，对法国有机和非有机橄榄油品牌的小规模分析显示，23 个样品中有 24 个 受增塑剂污染 和矿物油碳氢化合物。

这项研究由法国国家消费者研究所发表，发现样本中含有矿物油饱和烃和矿物油芳香烃。这些烃会在肝脏和淋巴系统中积聚，可能导致炎症。

新法规是欧洲持续打击食品污染努力的一部分。

2019 年，国际橄榄理事会 (IOC) 建议欧盟 精制橄榄油中潜在致癌化合物3-单氯丙二醇（3-MCPD酯）的可接受消费水平应设定为每公斤1.25毫克。

这种化合物通常存在于植物油中，特别是橄榄果渣和精制油中，而由于缺乏精炼工艺，初榨橄榄油中不存在这种化合物。

2021 年，欧洲当局还 限制镉 食用橄榄和食用油中的铅含量。此前，西班牙食用橄榄和一些意大利调味橄榄油中检测出重金属（一种已知的致癌物质）后，欧盟出台了这一举措。

尽管一些生产者协会反对欧盟委员会所在地布鲁塞尔采取进一步的限制措施，但有证据表明这些措施正在发挥作用。

2022 年欧盟 报告 欧洲食品安全局于 2024 年 1,805 月发布了关于食品中农药含量的调查报告，称其对 167 至 226 个初榨橄榄油样品进行了 - 次测试，筛查了农药中发现的九种不同化学化合物。但并非每个样品都对每种化学物质进行了测试。

经检测，37 个初榨橄榄油样本的农药残留量低于法定最高残留量。只有一个样本的农药残留量超过了法定限值。

相比之下，EFSA 发现四个 样品超过 84 年报告中，2019 个样品中有 22 个超出法定限值，另外 - 个样品也检测到了一定程度的农药含量。