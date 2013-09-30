希腊人回应呼吁对橄榄油质量进行新测试



阿里斯·凯法洛吉尼斯（Aris Kefalogiannis）

在美国国际贸易委员会中 报告，以及其他地方，新世界生产商正在挑战现有国际橄榄理事会标准的有效性，并支持采用新的测试方法，例如 焦脱镁叶绿素（PPP）和1,2-二酰甘油（DAG）. Olive Oil Times 问了三位著名专家，希腊是否愿意支持对国际标准的这种修改。

阿里斯·凯法洛吉尼斯（Aris Kefalogiannis）, Gaea Products SA首席执行官

我们欢迎对特级初榨橄榄油类别提出更高的质量标准和更严格的评估标准的想法。 希腊橄榄油产量的百分之八十二是特级初榨橄榄油，在这个百分比之内，即使我们采用了更严格的标准，大多数也仍然有资格。 我们认为，新的更严格的标准应该是经过仔细评估的结果，并且可以包括这些测试方法或其他新方法。 我们相信，像 特级维尔京联盟 可以保护产品和消费者的质量。

埃菲·克里斯托普洛（Efi Christopoulou）, 欧盟委员会和国际橄榄理事会化学和感官测试专家

我们推荐使用 国际奥委会贸易标准 已指定了质量和纯度标准，以提高橄榄油的质量并防止其与其他植物油掺假。 自从最初采用以来，根据市场的新需求和科学领域的新发展对它进行了许多修改。 在该领域工作的专业化学家组成的小组及其研究结果被纳入或修改了国际标准。 就我而言，《国际奥委会贸易标准》中任何严格的质量标准都是为了提高市场上橄榄油的质量，并促进其所来自的任何橄榄油生产国的所有优质橄榄油。

帕纳吉奥蒂斯·康斯坦丁努, OLITECN的主任，国际橄榄理事会认可的化学测试实验室

减少限制 欧盟 2568/91 为了确保质量只有在满足某些条件时才能起作用。 我们必须非常谨慎地选择要修改的参数和限制，并且任何修改都不应谴责橄榄油，由于地区差异，橄榄油可能会显示较高的价值。 例如，来自墨西拿（Messinia）西部和扎金索斯岛（Zakynthos）岛的橄榄油中天然存在的赤藓二醇和丁香酚水平往往高于IOC限值。 为了了解希腊作为一个国家我们可以同意对其进行修改的化学参数和达到的水平，需要对希腊橄榄油的特性进行广泛的国家研究，以使高质量的橄榄油不被取消资格。 但对我来说最重要的是，当前法规的执行固然重要，但不幸的是并非总是如此。