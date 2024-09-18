黑塞哥维那生产商庆祝新 PDO

橄榄种植者 波斯尼亚和黑塞哥维那，一个西巴尔干国家，正在庆祝该国第一个 受保护的原产地标记-认证 特级初榨橄榄油: 金卡皮 黑塞哥维那。

为 PDO 的创建做出贡献的农民和官员出席了在黑塞哥维那南部地区最大的城市莫斯塔尔举行的专门仪式。

我们致力于通过黑塞哥维那橄榄油之路等项目推广 Zlatne Kapi PDO 并发展橄榄油旅游。 - 黑塞哥维那橄榄种植者和橄榄油生产商协会主席 Josip Matić

东道主强调了美国的作用，美国通过美国国际开发署 (USAID) 的可持续旅游项目，致力于保护和推广波斯尼亚和黑塞哥维那独特的烹饪产品。

在莫斯塔尔举行 Zlatne Kapi PDO 揭幕仪式

““真实性标志对我们来说意义重大。我们的油现在可以更轻松地进入市场。橄榄种植在黑塞哥维那有前途；我们的油品质卓越，”米洛舍维奇约 900 棵橄榄树的园主 Dragan Musa 说道。

伊万·米拉斯·穆萨 (Ivan Milas Musa) 支持穆萨的观点，他也预计今年的收成将十分丰收，油质也将一流。

““受保护的地理标志对于所有现有和未来的橄榄种植者来说意义重大，而 Zlatne kapi Herzegovina 品牌将有助于取得地区和全球的成功，”米拉斯说。 “我们可以与全球品牌竞争，因为无论我们出现在哪里，我们都会获得奖项。”

例如， Škegro家庭酒庄 已被授予 NYIOOC World Olive Oil Competition 在过去七届比赛中，黑塞哥维那的生产商共获得四项大奖。2023 年，黑塞哥维那的生产商共获得五项参赛作品中的四项大奖。

黑塞哥维那的橄榄种植已有数百年历史，可以追溯到内乌姆附近的古代发现，并且在过去 15 年中得到了大力推广。

据联邦农业-地中海研究所所长马尔科·伊万科维奇介绍，当时该地区的橄榄园面积只有 80 公顷。如今，该地区拥有 800 个大型橄榄园和约 521 个家庭农场，管理着 380,000 公顷的橄榄园，每年生产 - 万升橄榄油。

“在下一个中期，我们的目标是达到 1,000 公顷的种植面积，并使橄榄油产量翻一番，”伊万科维奇说。

马尔科·伊万科维奇

美国国际开发署与波斯尼亚和黑塞哥维那食品安全机构合作，继续致力于增加受地理标志保护的产品数量。

““这一认可再次证明了黑塞哥维那的财富及其基于真实产品和体验发展旅游业的巨大潜力。”美国国际开发署旅游项目主任费贾·贝戈维奇表示。

“橄榄油作为地中海文化和传统的重要元素，不仅是一种高品质的食品，也是美食旅游进一步发展的机会，对于寻求独特体验的游客来说越来越有吸引力，”他补充道。

贝戈维奇还强调了食品安全机构在促进旅游业和帮助生产者获得受保护的地理标志方面发挥的作用。

““具有原产地保护标志的产品与生产地有着密切的联系，因为它们完全是在特定的地理区域使用当地的技术和原材料生产的，”该机构主管杰米尔·哈伊里奇说。

这些产品的质量与该地区的自然因素和人民直接相关。

黑塞哥维那橄榄油已有 2,000 年的传统，以其辛辣味、苦味和果香而闻名。

黑塞哥维那橄榄种植者和橄榄油生产者协会主席约瑟普·马蒂奇坚信该地区的橄榄油业务将继续向前发展。

该协会的其他成员也持同样的想法，他们也在努力推动黑塞哥维那特级初榨橄榄油的保存，尤其是具有PDO地位的橄榄油。

“我们的目标是建立新的橄榄园、注册橄榄园并支持技术和教育举措，”马蒂奇说道。 “我们正致力于推广 Zlatne Kapi PDO，并通过黑塞哥维那橄榄油之路等项目发展橄榄油旅游，以支持农村发展并防止村庄人口减少。”