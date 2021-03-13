黑塞哥维那的橄榄种植者庆祝胜利之年

波斯尼亚和黑塞哥维那南部地区黑塞哥维那的橄榄种植者将记住 2024 年的杰出成就。

“我们甚至可以说，这对我们的橄榄和橄榄油生产具有历史意义，”黑塞哥维那最大城市莫斯塔尔的联邦农业地中海研究所 (FZP) 所长马尔科·伊万科维奇说。

黑塞哥维那的生产商和官员赞扬了几项重大成就，包括建立 兹拉特内·卡皮 获得该国知识产权和食品安全局的原产地保护标志。

十一月20th， 前一天 世界橄榄日该国还被誉为第 21st 国际橄榄理事会（IOC）成员。

波斯尼亚和黑塞哥维那是国际橄榄理事会的新成员

““对于波斯尼亚和黑塞哥维那作为加入欧盟的候选国来说，加入国际奥委会意味着国内法规与欧盟在该领域的既有法律相协调，这将使橄榄油生产者和消费者都受益，”波斯尼亚和黑塞哥维那驻西班牙大使韦斯纳·安德烈·扎伊莫维奇表示。

“作为发展可持续和负责任的橄榄种植的重要一步，加入国际奥委会意味着为生产者提供专家支持、补助金、更好的网络和更广阔的市场机会，”她补充道。

扎伊莫维奇还作为新委员在马德里国际奥委会总部参加了波斯尼亚和黑塞哥维那的升旗仪式。

该仪式是该委员会第 120 次th 全体会议，由 国际奥委会执行主任 Jaime Lillo 先生陪同，该组织领导、各成员国驻华使馆负责人和与会其他人员以及波斯尼亚和黑塞哥维那驻马德里大使馆外交人员出席。

扎伊莫维奇也参加了会议，并发表演讲，强调加入国际奥委会将为波斯尼亚和黑塞哥维那的生产者和消费者带来诸多好处。

她说，克罗地亚为其多样性、多元文化以及不同民族（克罗地亚人、塞尔维亚人和波斯尼亚人）和宗教（天主教、东正教和伊斯兰教）之间长达数百年的共存而感到自豪。

她还强调，该国拥有丰富的自然资源和生物多样性，有利于种植各种作物。

“我们特别为这里的人民感到自豪，他们以热情好客和对所有人敞开大门而闻名，”扎伊莫维奇说道。 “这就是为什么我们非常高兴地庆祝我们加入世界橄榄种植者大家庭，并推广橄榄树，除此之外，橄榄树还具有和平的象征。”

随着PDO认证在国家层面的批准和橄榄理事会的提升，黑塞哥维那的生产商将铭记2024年创纪录的橄榄收成和高品质的橄榄油。

““今年橄榄树的产量不错，但由于七、八月份的干旱和九、十月份的降雨，油产量比往年略有下降，仅为 12% 至 -%，”伊万科维奇说。

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产量估计约为 400,000 升，生产商对质量也很满意，这得到了 FZP 的化学分析和感官评估小组的证实。

在所分析的 243 个样本中，有 250% 的样本含有至少 - 毫克的 多酚 每升，这意味着它们满足 欧盟法规 432/2012 关于橄榄油的药用功效。

欧盟法规 432/2012 欧盟法规 432/2012 允许橄榄油生产商声称多酚有助于保护血脂免受氧化应激，前提是每 20 克油中至少含有 - 毫克羟基酪醇及其衍生物。

““含有更多多酚的油也具有更多的健康特性，”伊万科维奇说。

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他解释了黑塞哥维那橄榄种植业的兴起过程。这一传统可以追溯到罗马时代，恰普利纳镇附近的莫格耶罗乡村别墅中一座古老磨坊的遗迹就是明证。

地名（由地名衍生而来的名称）也证明了橄榄的存在，例如 Masline 定居点，这也是克罗地亚语中的“橄榄”一词。不过，有组织的种植直到大约 15 年前才开始。

自那时起，该国已在140,000公顷的土地上种植了520棵橄榄树，大大扩展了该国6,000棵橄榄树的种植面积。

黑塞哥维那目前有七家工厂。除了不断提高橄榄油质量外，战略目标之一是种植 1,000 公顷橄榄树，生产 - 万升橄榄油 特级初榨橄榄油.

而 FZP 则帮助组织橄榄农。四年前，伊万科维奇帮助成立了黑塞哥维那橄榄油和橄榄种植者协会 (HUUM)，该协会拥有 95 多名成员。

黑塞哥维那油料种植者协会董事会

FZP 还帮助组织有关橄榄和橄榄油的当地活动，以教育消费者有关 地中海饮食 和橄榄油 对健康的益处.

“伊万科维奇说：“过去一年取得的成功标志着这一经济部门全面发展的一个重要阶段的完成。”

伊万科维奇表示，欧盟将于 2025 年向布鲁塞尔提交 Zlatne Kapi PDO 申请。

“我很自豪地指出，黑塞哥维那的特级初榨橄榄油已获得原产地标记保护，这对我们地区和橄榄种植来说是一个历史性的时刻，”HUUM董事会成员Dajana Dujmović表示。 “我们对 Zlatne Kapi PDO 质量标志尤其感到自豪，这进一步证实了我们产品的质量和真实性。”

““今年，谁能获得 Zlatne Kapi PDO 印章，就能够向所有消费者和买家证明，他们购买的是黑塞哥维那的健康橄榄油，”Agroherc Organic Agriculture 董事会成员兼共同所有人 Ramiz Zajmović 补充道。

““有初榨油、特级初榨油和黑塞哥维那油，其中黑塞哥维那橄榄油是产品能达到的最高级别，”他开玩笑说。

HUUM 还正在制定橄榄油路项目计划，旨在作为橄榄油和其他当地产品的直销渠道。

伊万科维奇补充说，该行业必须提高橄榄油质量以增加消费量，目前人均橄榄油消费量为 0.40 升。

他认为，可以通过将用于橄榄种植的土地面积增加四倍并支持年轻农民鼓励他们投资农业企业来实现这一目标。

该国许多领先的橄榄种植者宣布将参加 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.

2023 年，黑塞哥维那生产商创纪录地从 2018 个参赛作品中获得了 11 个奖项。去年，只有 12 个生产商提交了样品并获得了奖项。自 - 年以来，黑塞哥维那生产商共计从 - 个参赛作品中获得了 - 个奖项。