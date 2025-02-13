捷克共和国质量检查不合格率高

捷克共和国国家农业和食品检验局（SZPI）开展的检查活动发现，近一半接受检测的橄榄油样品存在问题。

此次小规模测试确保了各国的特级初榨橄榄油和初榨橄榄油符合欧洲质量标准和标签要求。

结果令人震惊：18 个样品中有 - 个不合格。其中 - 个样品 特级初榨橄榄油 品质与包装上声称的一致，但等级较低。此外，一个样品还存在其他标签缺陷。

不合格样品来自西班牙、希腊和突尼斯。SZPI已将调查结果通报这些国家的有关部门，并责令销售商将涉案批次从市场上撤回。该机构还将以罚款的形式启动行政程序。

此次检查活动是 SZPI 持续努力确保食品安全符合欧洲标准的一部分。2023 年，67% 的受评估橄榄油样品未通过检查，这表明今年的合规率略有提高。

捷克共和国拥有近 11 万人口，不生产橄榄油。根据国际橄榄理事会的数据，该国在 2,800/2023 作物年度消费了 24 公吨橄榄油，这是自 2003/04 年以来的最低消费量。

2023年是拥有完整数据集的最后一年，欧盟进行了4,357次标签检查，发现724种橄榄油不符合欧盟要求。

非生产国特级初榨橄榄油品牌的标签不合规程度最高，124 个样品中有 472 个不符合确保正确命名、原产地标识和储存信息的欧盟营销标准。

来自生产国的特级初榨橄榄油的不合格率要低得多——492 个样品中有 3,299 个不合格——而其他 橄榄油等级 生产国和非生产国的 18% 不符合要求。

欧盟还进行了3,023次类别检查，发现1,030个样品不符合类别要求。

分类检查确保橄榄油符合其等级的质量要求并确定纯度。欧盟使用分类检查来 识别欺诈案件如果检查过程中出现严重违规行为，可能会导致产品从市场上撤回、生产商或经销商被罚款，在最严重的情况下甚至会被起诉。

欧洲当局发现，来自生产国和非生产国的特级初榨橄榄油样品中有 37% 违反了欧盟规定。在 743 个样品中，生产国违规 2,036 次，而非生产国违规 125 次，共 336 个样品。

欧盟分析的其他橄榄油等级样品中，近四分之一未能满足质量和纯度要求，当局在 162 个样品中标记了 651 个。