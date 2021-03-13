在莫利塞，橄榄树的种植支持了健康研究

坐落在意大利中南部地区阿尼奥内连绵起伏的山丘上，这是一个风景如画的村庄 莫利塞，Uliveto Gianna（吉安娜橄榄园）为游客提供认养橄榄树的机会，同时支持健康研究。

“这个项目的诞生源于我决定种植一些橄榄树，以纪念我和妻子吉安娜订婚以来在一起度过的年数。”Orazio Ferrelli 告诉 Olive Oil Times. “她最近去世了，我想做一些有意义的事情来纪念她。”

在哥哥安东尼奥（Antonio）的帮助下，费雷利在自家一块未开垦的土地上种植了26棵橄榄树苗，并将它们送去领养。

“我希望人们，特别是那些不住在乡村的人，能够领养这些植物并随时欣赏它们，”费雷利说。 “作为交换，我会要求一些非常有价值的东西：为健康研究捐款。”

对致力于医学研究的协会或组织的任何捐款，都相当于在果园里认养一棵橄榄树幼树的价格。

“我不需要捐款收据，因为我是 ““我被誉为‘山地人’，我相信人们的说法，”费雷利说。

他特别指出，有意收养的人可以通过以下方式联系 Uliveto Gianna： Instagram 传达他们的捐赠和他们选择支持的协会。然后邀请他们参观果园并留下信息，这些信息将写在他们橄榄树旁边的标志上。

这项计划最初是为朋友和同事发起的一项小型活动，但已引起当地社区和媒体的关注。费雷利对自己计划的成功印象深刻，他收到了来自意大利各地和其他国家（包括英国和德国）的领养请求。

这促使他种植了更多的橄榄树——最近种植了 70 棵，未来几个月还将种植 100 棵。根据新领养申请的数量，计划中可能会增加一块地。这些树预计在四五年内开始结出果实。

Uliveto Gianna 最近种植了 70 棵橄榄树。（照片：Orazio Ferrelli）

“现在我可以说 特级初榨橄榄油 所制作的将会供我们家人使用或作为礼物，”费雷利说。 “目前，我没钱雇人装瓶橄榄油。无论如何，这项倡议绝不会有任何商业目的，它必须保持非盈利性，唯一目标是支持健康研究和促进预防。”

““确实，我可以种植其他类型的果树，但我选择了橄榄树，因为它代表着所有人民，”他补充道。 “在所有文化中，它都象征着我想通过这个项目传达的重要价值观，比如 和平、永恒的爱情、友谊和重生。”

去年十月，即乳腺癌宣传月，橄榄园全景区放置了一张粉色长椅，以提醒人们预防的重要性。费雷利计划明年组织一次徒步活动，以进一步提高人们的认识并支持研究，这次活动将作为徒步活动的起点。

“我之所以能继续这个项目，要感谢我的两个女儿，自从我有这个想法以来，她们一直支持我，”他说道。 “然而，我必须说，如果没有我哥哥的根本帮助，我不可能做到这一切，他一年到头都在实际层面上照顾果园。这片土地属于我们的父母，他们为我们做出了很多牺牲，这也是一种感谢他们的方式。”

他与土地的紧密联系包括保护环境和生物多样性以及保护自然资源。

Uliveto Gianna 的每棵橄榄树领养处都会标有领养者留言的标志。（照片：Orazio Ferrelli）

吉安娜橄榄园由本土品种的树木组成，包括 Bella di Montagna 和 Sperone di Gallo，以及遍布整个意大利中部的品种，例如 Leccino、Frantoio、Pendolino Olivastro 和 Leccio del Corno。

这些树木得到可持续管理，使用有机产品施肥，并在最热的月份通过雨水收集系统浇水。

“橄榄树旁边的收养标志讲述着许多不同的故事，其中或多或少包含着幸福的时刻，都充满了爱，”费雷利说。 “我们和所有种植橄榄树的人们一起做的一件美好的事情就是积极主动、全心投入，做一些好事来改善世界。”

““尽管我们面临困难，但我们没有放弃，我们决定共同前进，展望彩虹般绚烂的未来，”他总结道。