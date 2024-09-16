入侵的绵羊摧毁了西班牙东部的橄榄树林

L'ALCOIÀ，西班牙 – 巴伦西亚社区 劳拉多拉和拉马德拉大学 （农业和畜牧业联盟）再次提请关注阿利坎特山区野生动物造成的农业破坏，特别强调了巴巴里羊等入侵物种的影响。

该联盟在八月份发表的一项研究中估计，有蹄类动物造成的损失每年给该地区农民造成 10 万欧元的直接损失，其中约 4.7 万欧元（占 47%）是橄榄园造成的。

Marina Alta、Marina Baixa、El Comtat、L'Alcoià、L'Alacantí 和 Alto y Medio Vinalopó 地区受影响最严重。

通过综合和可持续的方法，可以保护农民的利益，同时保护这个美丽地区的自然财富。 - Miguel Ángel García，阿利坎特的橄榄种植者

这项研究重点关注的动物之一是巴巴里羊，这是一种原产于撒哈拉地区的野生牛科动物。尽管这种动物在本土越来越少见，但在被引入的许多地区，它们的数量却在不断增加。

在西班牙，这种现象最早出现在 Sierra Espuña 地区公园，该公园于 1970 年将绵羊作为猎物引入。从那时起，绵羊已经传播到至少八个不同的省份。仅阿利坎特一地的绵羊种群目前估计就约有 2,500 只。

据信，源自北非的入侵物种的繁殖速度比前几十年更快，原因是 沙漠化率 这使得西班牙的风景变得更像它们的本土栖息地。阿利坎特山脉尤其如此。

由于巴巴里羊适应山区干旱地形，能够以多种木本植物为食，因此它对山腰的传统橄榄树丛造成严重破坏。此外，它立定跳远高度可达两米以上，普通围栏无法阻挡它的脚步。

该联盟以米格尔·安赫尔·加西亚 (Miguel Ángel García) 的案例为例，说明农民因这些物种而面临的问题。他是拉科亚的一位橄榄农和橄榄油生产商，他靠近山区的土地近年来遭受了广泛且不断增加的破坏，2023 年的收成总计仅为 300 公斤：比上一年少了 1,000 公斤。

巴巴里羊正在破坏阿利坎特山脉的橄榄树。（图片：Simon Roots）

说到 Olive Oil Times，拉科亚当地人对外来物种的存在表达了各种看法，但没有一种是正面的。虽然所有人都担心这些动物对当地经济和传统的影响，但许多人认为它们对环境的影响更令人担忧。

该地区以其自然美景而闻名，其山脉和峡谷为许多仅在伊比利亚半岛发现的物种提供了重要的避难所。除了加剧对食物和栖息地的竞争外，入侵的外来物种还是各种疾病的传播媒介，这些疾病可能会传播给当地的野生动物和牲畜。

这些动物所造成的另一个已知危险是它们能够跳过路边的护栏，导致其数量激增的地区交通事故增多。

如此广泛的问题意味着控制这些物种数量的呼吁得到了广泛的支持。然而，由于历届政府的意识形态和优先事项相互对立，立法经常变化甚至相互矛盾，情况变得复杂。

例如，巴巴里羊在2013年被列入西班牙外来入侵物种名录，这意味着该国政府的官方政策是将该物种从该国彻底消灭。

然而，狩猎团体获得了穆尔西亚地区的豁免，该地区是该物种在西班牙的起源地。然而，2016 年，最高法院的一项判决取消了这一例外和其他例外，并重申必须消灭所有外来入侵物种。

然而，2018年，2007年自然遗产和生物多样性立法进行了改革，实际上推翻了2016年的判决。

尽管人们努力捕杀入侵的绵羊，但保护区对此类活动的禁令阻碍了捕杀工作。（照片：西蒙·鲁茨）

随着这项改革的实施，2007 年之前已经入侵的外来物种不再需要被消灭。相反，它们需要通过狩猎和捕鱼来控制。更复杂的是，在受保护的环境中狩猎是非法的，而且各个自治社区的狩猎立法各不相同。

然而，许多居民认为可以在现有框架内找到有效的平衡。

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“野生动物保护和农业保护之间的平衡是一个复杂但可控的挑战，”加西亚说。 “阿利坎特山脉拥有丰富的生物多样性和重要的农业部门，可以作为面临类似问题的其他地区的典范。”

“通过综合、可持续的方法，可以保护农民的利益，同时保护这个美丽地区的自然财富，”他补充道。 “因此，实施可持续管理战略以平衡野生动物保护和农业保护至关重要。”

另一个有争议的问题是赔偿。虽然野生动物管理是环境部的责任，但农业部负责赔偿农民因野生动物破坏而造成的损失，并为预防措施提供援助。

然而，今年 250,000 月，农业部宣布将只为瓦伦西亚自治区的预防措施提供资金，而不是像之前宣布的那样提供补偿。此外，为这些措施拨出的资金为 6.3 万欧元，与邻国加泰罗尼亚的 - 万欧元预算形成鲜明对比。

根据该联盟的数据，2023年瓦伦西亚农村地区因野生动物破坏造成的总损失超过45万欧元。

农业、渔业和食品部此前曾表示，目前的措施不足以遏制各种物种的扩张 或它们对人类活动和自然环境影响的频率和程度。它特别提到了 野猪、狍子、北非绵羊、野山羊、欧洲盘羊和兔子， 其数量和范围都在增加。