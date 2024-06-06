意大利碳信用额供应商获得国际认证

意大利橄榄种植者和其他农民可以更轻松地进入碳信用额市场，并从全面的再生农业方法中受益。

Alberami 项目已获得印度实体 Carbon Check 的正式验证 国际碳登记处 （ICR），使其能够在国际上出售碳信用额。

这些信用额来自第一批遵守阿尔伯拉米协议的意大利农民，该协议旨在最大限度地提高田间碳信用额的生产。

与橄榄种植者一起，他们的合作对于 倡议启动种植栗子、杏仁、核桃、角豆、柑橘类水果、樱桃、无花果、仙人掌梨、开心果、牧场和耕地的农民将能够根据该计划产生和交易碳信用额。

“当橄榄种植者或其他农民感兴趣时 产生碳信用额 与我们一起，我们在初始阶段指导他们选择采用哪种农艺做法，”Alberami 项目首席执行官兼创始人 Francesco Musardo 说道。

经营 19 岁 LiMatunni 的兄弟th位于意大利南部普利亚地区的百年橄榄农场是首批通过阿尔贝拉米项目出售碳信用额的农场之一。

“我们的整个橄榄种植方法都是有机的，旨在让自然繁荣发展。”农场共同所有人阿斯卡尼奥·萨马科 (Ascanio Sammarco) 说道。 Olive Oil Times. “当我们了解到将我们的碳信用额投放市场的可能性时，我们毫不犹豫。”

“我们喜欢这个想法，因为它将现代农业方法、尊重环境以及对农民的切实支持联系起来，”他补充道。

该公司在普利亚南部的埃尔基和马鲁焦管理橄榄园。该公司在这两个地区都采用有机耕作方式，其中一个地区受到了严重影响 木质小球藻.

“为了遵守 Alberami 协议的限制和条件，我们的工作不需要做太多改变，”Sammarco 解释道。 “虽然每个人都可以加入，但那些从事有机农业的人会发现它更容易。尽管如此，您仍然必须升级并添加当前的做法以产生碳信用额。”

阿尔伯拉米协议 包括受可持续和再生农业启发的 13 项实践。

“农民必须采用协议中列出的至少三种新农艺做法，”穆萨尔多说。

“进行土壤采样以确定基线，随后每年采集一次样本，”他补充道。 “这些以及其他因素使我们能够衡量碳信用额的发行，然后在自愿补偿市场上出售。”

世界各地的公司通常都会购买碳信用额，以抵消其产生的碳足迹。 ICR 等碳市场为此类交易提供了平台。

“这些销售的收益将与农民分享，他们获得高达 75% 的利润，”Musardo 说。

“虽然这取决于农场和实践，但我想说的是，我们每公顷平均获得 250 欧元，”Sammarco 补充道。

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根据阿尔伯拉米的说法，农民实施的做法越多，他们的活动产生的碳信用额就越高。

“那些签署 Alberami 协议的人也承诺至少 15 年的期限，”Musardo 说。

这些做法包括向有机农业过渡、零耕或少耕、绿化农田、种植覆盖作物、在同一地区整合多种作物、沿着树木或谷类作物的边缘建立缓冲带、防风林和树篱，重复利用修剪剩余物并减少合成肥料。

“再生农业意味着恢复土壤中的部分有机物含量，培育土壤并提高其肥力。”农学家、橄榄油品尝师兼 Alberami 的技术顾问 Thomas Vatrano 说道。

“无论是单一种植还是过度使用和滥用矿物肥料，土壤长期以来一直受到围困。”他补充道。 “虽然再生农业是一个广泛的概念，但我们可以将其概括为恢复土壤的肥力。”

Alberami项目目前占地超过1,500公顷，涉及67名农民。 “通过验证，我们现在进入了真正的运营阶段，因此等待名单上的 10,000 多公顷土地可以解锁，”Musardo 说。

在 ICR 中，Alberami 项目现在被列为 “意大利农业生态学。”穆萨尔多提到，他们已经在探索海外扩张的机会。

“一旦确定了方法，就可以直接将其扩展到其他地区，例如希腊、黎巴嫩、突尼斯或土耳其等国家，”他说。

据阿尔伯拉米称，目前有多个实体需要所产生的碳信用额。

“我们正在与英国的公司（包括足球运动员）以及运输公司、金融机构和制药实体合作，”他表示，并暗示正在与法国、西班牙和瑞士的其他信用交换平台敲定协议。

虽然碳信用额市场受到了 严重滥用职权，基于市场的遏制温室气体排放的解决方案仍然被视为应对气候变化根源的有效途径。

白宫宣布了加强美国碳补偿市场的新指导方针。欧盟还认为 碳市场的关键 发展绿色农业。

穆萨尔多表示，企业现在对其购买的信贷质量更加关注和挑剔。

“他们寻求保证透明度和问责制的高质量项目，”他说。 “在意大利拥有这样一个项目对我们的农业特别有吸引力，因为所有投资和利润都留在该国。”