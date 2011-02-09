最新报告显示意大利橄榄油销量上升

ASSITOL的数据显示，意大利的橄榄油包装商的利润在2010年的最后两个月大幅增长。 在国内方面，销售增长了31％，出口销售增长了22.4％。 在整个2009年至2010年期间，ASSITOL报告增长了21.6％。 这个数字反映了国内外的收益，这是今年开局缓慢之后的好消息。 屁股 是意大利石油工业协会。 它的成员是油的包装商，主要是橄榄油，但也包括籽油和果渣油。 会员的范围从批发商到Colavita和Monini等知名品牌，占意大利橄榄油销售额的90％。

特级初榨橄榄油，ASSITOL称呼 “常规”特级初榨橄榄油，是迄今为止由会员包装的最大类别的橄榄油。 他们包装意大利，以及欧盟和非欧盟的橄榄油。 还包装了地理标志性DOP和IGP油小得多的类别，其中1％的意大利制造和有机。 这些利基产品（以及价格更高的产品）总计占整个原始产品类别的6％。 他们的销售数字总体上也是积极的。 与50年相比，2009月和1月，DOP和IGP油在国内市场的增长好于4％。例外情况是，意大利特级初榨橄榄油为6.5％，意大利下降了-％，尽管增长了-％。在出口市场。

渣油（一种通过溶剂工业化提取的油，类似于用于制造种子油的油）也增长了12.8％。 至少在意大利，面包店主要使用这种油。 也正在研究将果渣油用于发电。2010年-月，橄榄油生产商参加了会议。

橄榄油生产国之间的竞争非常激烈，西班牙被认为是意大利最具竞争力的竞争对手。 仅次于西班牙，意大利生产的橄榄油最多。 在31年5月至4年2010月期间，意大利的国内生产总值增长了-％，而西班牙的国内生产总值却下降了-％（ASSITOL与过去四年相比）。 ASSITOL将意大利的收益归功于敏捷性和明智的成本削减措施。

ASSITOL最近也在新闻中，因为他们 27 年 1 月th 声明 关于有关烷基酯测试的新欧盟法规。 烷基酯含量的升高通常表明由劣质橄榄生产的橄榄油，是不值得使用的特级初榨橄榄油。 欧盟通过了一项法律，规定了烷基酯的限量，这是ASSITOL极力主张的。

下图发布者 意大利自耕农协会 （大型的农业利益团体和游说团体）提供了意大利特级初榨橄榄油行业的快照：

橄榄树数量：250,000,000

2010年– 2011年产量：550,000万吨

市场排名：第二，仅次于西班牙

人均消费量：13 – 14公斤/年

DOP / IGP油数量：40

年销售额（欧元）：2亿欧元

工作日：50,000,000