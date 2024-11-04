意大利为其PDO和PGI橄榄油铸造特殊标签

作为实施农业食品领域安全和可追溯性解决方案计划的一部分，意大利印刷研究所和国家造币厂（IPZS，意大利语首字母缩写）推出了专门为以下领域开发的标签： 特级初榨橄榄油 - 受保护的原产地标记 （PDO）和 受保护的地理标志 (PGI) 认证。

该标签采用独特的图形和先进的安全元素，旨在贴在瓶盖或罐子上。它具有独特的编号，并包含二维码，可访问包含产品和生产商信息的平台。

保护联盟 PGI 罗马橄榄油 在成立后率先采用该标签，今年紧随其后的是 PDO Olio Sabina、PGI Olio di Calabria 和 PDO Olio Terre di Siena 联盟。

Olive Oil Times 参观了位于罗马的安全印刷厂 Officina Carte Valori，标签就是在这里生产的。该厂位于 Via Salaria，是 IPZS 四家工厂中最大的一家，拥有 569 名员工和 15 个生产部门。

““这里，印刷研究所生产所有的可追溯性产品，而用于公民物理和数字身份的产品则在附近的一栋建筑内生产，”安全印刷厂经理马泰奥·切拉索利（Matteo Cerasoli）在介绍此次参观并通过第一次安全检查后说道。

该工厂还生产国家专营商品的标签，包括烟草、药品标签、印花税票和彩票等不可追溯编号产品。此外，还有一个部门专门负责印制邮票和官方公报。

按照管理所有 IPZS 设施出入的严格安全标准，高安全性印刷区的入口由财务警察守卫，只有授权人员才能通过联锁门进入各个部门。

““与所有其他可追溯性产品一样，PDO 和 PGI 特级初榨橄榄油的标签具有与我们在护照、身份证等身份证件以及纸币中发现的安全功能类似的安全功能，”Cerasoli 说。

当你走近标签生产地时，可以听到机器全力运转的声音。 Olive Oil Times 参观期间，IPZS 技术人员安装了打印卷轴标签的机器。

生产 PGI Olio di Calabria 标签（图片：印刷研究所和国家铸币厂）

“所有设备都是专为印刷研究所设计的，”Cerasoli说。 “该机器的核心由多个控制系统组成，可确保 100% 的生产率。”

“我们通过检查每一个可见和不可见的安全特征来认证产品，”他补充道。 “可以说，物理安全产品有两个世界，一个是看得见的世界，另一个是增强防护作用的看不见的世界。”

印刷完成后，发往农业食品领域的标签（包括PDO和PGI特级初榨橄榄油的标签）会送到可变数据部门进行编号。

“这个部门执行的任务非常复杂，”切拉索利说。 “简单来说，每个标签都用字母数字代码和专有算法生成的随机控制代码进行编号，这使我们能够获得唯一的标签。”

然后，专用相机检查每个标签上两个代码的存在性、可读性和质量，以便控制机构可以验证产品的真实性。此外，他们还会检查二维码，以确保它完全符合该行业的 ISO（质量要求），并且用户的设备可以准确读取。

“我们基本上是从葡萄酒方面的经验开始的，”农业食品部门负责人安娜丽莎·格里福 (Annalisa Griffo) 说。 “我们已经为 DOCG 和 DOC 葡萄酒制作标签十多年了。我们应该考虑到 DOCG 葡萄酒的标签是强制性的，而 DOC 葡萄酒的标签则是自愿的。”

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“然而，多年来，我们看到越来越多的生产商和财团选择采用后者，”她补充道。 “我们每年生产 1.5 亿个葡萄酒标签，其中 - 亿个是 DOC 标签。这代表着将此解决方案扩展到 PDO 和 PGI 农产品的强项。”

在下一台处理印刷纸张的机器上，IPZS 技术人员完成了一卷纸的处理。

PGI Olio di Roma 标签（图片：印刷研究所和国家铸币厂）

这些卷轴是在福贾的 IPZS 工厂按照安全印刷程序生产的，然后进行清点并运往罗马。

“该区域的每个部门都配备了保险库，用于存放从前一个加工区域运来的卷轴，”Cerasoli说道，并指出在生产过程的每个阶段结束时都会生成一份报告。

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“在每个阶段，好的产品和废弃产品都会被记录下来，逐件计数并称重，”他补充道。 “本质上，我们记录了整个生产过程中每个卷轴的历史记录和组成它的标签，这些记录的管理至关重要。”

一旦 IPZS 技术人员处理完一卷卷材， Olive Oil Times 对其进行了检查并仔细观察了标签的物理特性。

“每个标签都由一系列物理元素来表征，即具有特定设计的水印，以及可见和不可见的纤维，”Cerasoli 说。 “此外，由于有安全打印，因此不可能复印或伪造。”

“如果我们用放大镜观察，我们可以看到微型文字，这些文字以特殊的系统才能检测到的分辨率报告不同的措辞。”他补充道。 “正如我们之前所说，这是产品的可见部分，背后还有不可见部分。一些纤维会发出荧光，而防伪印刷则包含不同的油墨。此外，还有一个我们不允许透露的安全特征。”

其他 IPZS 标签与它们不同，它们有定制的图形。PDO 和 PGI 特级初榨橄榄油联盟可以使用其徽标和颜色对标签进行个性化设计。

“这一切都源于保护优质产品、其真实性和真实性的需要 ““意大利制造，”格里福说。 “意大利的农业食品行业是世界上最受赞赏和认可的行业之一，因此也是最受模仿的行业之一。”

生产 PDO Olio Terre di Siena 的标签（图片：印刷研究所和国家铸币厂）

她提到了意大利质量控制和反欺诈研究所最近的一份报告，根据该报告，2023 年假冒意大利农产品价值超过 42 万欧元，其中 33% 是假冒的 PDO 和 PGI 产品。

“我们认为，创建强大的产品识别非常重要，以抵消 “格里福表示，“听起来像是意大利的欺诈行为，其数量非常高。” “意大利生产商每年因为这一伎俩而损失近 100 亿欧元的出口销售额，该伎俩涉及唤起 “通过这个国家的色彩、文字和符号来体现‘意大利特色’。”

“PDO 和 PGI 不仅 ““不仅有‘意大利制造’的产品，还有经过进一步认证和控制过程的认证产品，”她说。 “假冒伪劣不仅会损害声誉、造成收入损失，还会对健康造成危害。因此，保护​​产品、生产商和消费者非常重要。”

保护公众信任和健康是 IPZS 的核心价值之一。该标签旨在进一步保证消费者的质量，同时保障产品的真实性和健康性。

此外，每个标签上印刷的二维码都可以访问专用于产品数字护照的 IPZS 平台， 交上来.在这里，消费者可以验证产品的真实性和可追溯性，并找到展示平台。

“除了展示生产过程的所有步骤外，该平台还提供农民提供的信息，例如活动、 油旅游 以及葡萄酒旅游， 食谱 和配对等等，”Griffo 补充道。 “它旨在成为生产者和消费者之间真正的沟通渠道。”

此次访问以最后的安全检查结束，而安全印刷厂的生产活动则继续全速进行。

目前，拉齐奥、托斯卡纳和卡拉布里亚地区生产的 PDO 和 PGI 特级初榨橄榄油的标签生产正在进行中，与橄榄收获同步进行。