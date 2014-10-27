在意大利零售商店出售并在餐厅供应的橄榄油需要符合新的规定 欧盟标签法 以及包装规格，例如此处所示的不可填充盖。

意大利众议院通过异常快速的程序批准了欧盟法规2013之二（S1533），该法规的第19条包含了有关橄榄油的重要规则。



经批准，意大利议会终于将有关 “初榨橄榄油链的质量和透明度。”

该规则是由前参议员Colomba Mongiello签署并于2013年-月在意大利批准的意大利原始橄榄油生产和销售质量和透明度法规的一部分。

批评人士抱怨说，新法律对欧盟内部的自由贸易不公平。 然后，法律文本的某些部分被更改，并最终得到欧洲议会的批准。 类似的法律已经在西班牙和葡萄牙等其他欧洲国家获得批准。 意大利议会必须批准欧盟法规，以使其在该国生效。

根据欧洲最近的新法律 法规更新 在橄榄油标签上，必须在包装标签上更清楚地打印出来自多个欧盟国家或任何非欧盟国家的橄榄油混合物的原产地标记，并且与背景色​​相比，其色泽更亮。和销售面额。

还明确禁止将感官特性归因于特级初榨和初榨橄榄油以外的橄榄油（最新版本添加了“初榨”）。

对于意大利特级初榨橄榄油，法律还更改了有关烷基酯和乙酯配额的标签义务，仅批准了乙酯的30mg / kg限量。

法规中的另一个重要变化是要求使用不可再填充的瓶盖。

根据新规定，零售商店包装中出售的初榨橄榄油必须按照现行法规装在带有标签的容器中，并配有适当的锁（这样，在不打开包装封条的情况下，其内装物就无法更改），并提供带有安全系统，可防止标签上注明的原始内容用完后再次使用。

欧洲法规鼓励使用非可再填充，预密封和一次性使用的油包装，因此操作员不能用劣质产品稀释橄榄油。 那些不遵守这项法律的人将被处以1,000欧元至8,000欧元的罚款并没收产品。 在英国，农村支付机构（Rural Payments Agency）表示已执行欧盟规定 将延长 到 “自己经营的商店不符合新法律。

UE生产者还应该改善标签，因为欧盟委员会一直坚持使用标签来更清楚地显示产品名称及其来源。 布鲁塞尔希望改变将允许 橄榄油生产商 以加强其在全球市场上的品牌。 清晰的标签还可以为消费者提供有关预包装食品特性的更精确信息。

但是，尤其是在餐馆经营者的情况下，批评并不缺乏：他们将被迫向消费者提供更昂贵的油，特别是包装的和不可再填充的油，对于一些通常认为是小企业的人来说，这是不必要的负担。向所有顾客提供油和醋，让他们免费享用食物。