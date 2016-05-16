意大利加强对橄榄油欺诈的制裁

部长会议批准了一项法令，其中载有关于违反《公约》的制裁规定 欧盟法规29/2012 关于橄榄油的营销标准，以及 EEC法规2568/91 橄榄油和橄榄果渣油的特性以及相关方法。



我们感到满意的是，政府对这一法令进行了纠正，并确认了该国提出的刑事指控。 “ 节省石油法。 -Colomba Mongiello

通过此验证，政府实施了农业和司法委员会为 法令草案 在-月，这将放低对橄榄油假冒产品的处罚，并引起意大利农民和消费者的关注。

该诉讼完成了9年14月2013日第-号法（所谓的 “保留石油法），并根据政府声明，对未在包装上明显显示出产地标记和其他信息的行政处罚。

还对不定期保存库存记录实行了行政处罚。 政府澄清说 “行政制裁干预领域仍局限于刑法未涵盖的领域，保留了对任何食品欺诈的镇压。”

该法令规定的制裁的实施委托给中央监察局，以保护农业，食品和林业政策部的食品质量和制止欺诈行为，以及根据现行法律赋予主管部门的权限负责确定违规的行为保持不变。

该法令满足了实施可追溯系统的法律框架，这对于打击橄榄油行业的欺诈行为必不可少。

“我们感到满意的是，政府已纠正了该法令，并确认了政府提出的刑事指控。 “拯救石油法。

消费者协会赞赏该措施： “我们最终获得了制裁制度，旨在确保标签上信息的真实性，从而提供更大的保证。 意大利绿色黄金的保护对于保障供应链和消费者至关重要。”消费集团Codici的Matteo Pennacchia说。