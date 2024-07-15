意大利、土耳其、巴西领跑“EVO IOOC”颁奖典礼

MTT综合医学训练疗法国际教学中心th EVO IOOC 意大利站颁奖典礼于 15 月 - 日落下帷幕th 在卡拉布里亚大区帕尔米历史悠久的城市剧院。

国际橄榄油大赛主席安东尼奥·G·劳罗宣布了最佳展示奖和最佳国家奖的获奖者以及特别奖的获得者。

此次活动由总经理 Stefania Reggio 共同主持，吸引了生产商、行业专家和橄榄油爱好者的参与，他们享受了 品尝指导 获奖产品。

帕尔米坐落于紫色海岸，俯瞰第勒尼安海，也是 5 月份在 CapoSperone 度假村举行的评审团感官评估的举办地。

来自 11 个国家的 671 位经验丰富的品酒师对来自 28 个国家/地区的 592 份参赛作品进行了评估，其中包括 - 特级初榨橄榄油 以及79种口味的橄榄油。

意大利是参赛品牌数量最多、获奖最多的国家，共有 185 个品牌参赛，共获得 139 枚奖牌。其次是土耳其，参赛品牌数量为 102 个，共获得 77 枚奖牌。

巴西生产商共派出 69 个品牌参赛，其中 63 个获奖。希腊共派出 88 个品牌参赛，获得 60 枚奖牌，其次是西班牙，派出 56 个品牌参赛，获得 38 枚奖牌。

获奖国家包括葡萄牙（23 枚奖牌）、以色列（20 枚奖牌）、突尼斯（19 枚奖牌）、阿根廷（11 枚奖牌）、克罗地亚（- 枚奖牌）、约旦（- 枚奖牌）、阿尔及利亚（- 枚奖牌）、美国、南非、摩洛哥（各 - 枚奖牌）、沙特阿拉伯、中国、黎巴嫩（各 - 枚奖牌）、法国、马耳他和斯洛文尼亚（各 - 枚奖牌）。

“近年来，一些明显且影响深远的变化主要归因于 气候变化 和全球变暖的发生，给传统橄榄种植国的农民带来了复杂的挑战，”劳罗告诉 Olive Oil Times.

“另一方面，我们也看到生产国和新竞争对手的增加，他们正在大力进入全球优质市场，”他补充道。 “这一切让我们确信，特级初榨橄榄油不再有国界或主人，而只有优秀的主角。”

主办方在颁奖活动中透露了一些参赛产品的数据。

30% 的参赛产品为有机产品，产自获得地理标志认证的地区，其中包括 受保护的原产地标记 （PDO）或 受保护的地理标志 (PGI)。

超过一半（55.3%）的特级初榨橄榄油是两种或两种以上橄榄油的混合。 单一品种 占总数的近45％，超过180个品种。

劳罗还强调了比赛最近推出的一项创新内容：与领先的研究机构的合作。

去年，EVO IOOC 意大利管理层与农业研究和经济委员会橄榄、水果和柑橘作物中心（CREA-OFA）签署了初步合作协议。

根据协议，报名参赛的生产者可以参与研究线 “世界特级初榨橄榄油的可追溯性”，其结果将发表在国际科学出版物上。

“这是一个基于参与式研究方法对特级初榨橄榄油进行特性分析的广泛项目，”劳罗说。 “我们很高兴能与 CREA-OFA 主任 Enzo Perri 和橄榄油公司一起成为这项研究的主要参与者。”

2024 年 EVO IOOC 意大利站比赛结果列表可在比赛的 网站 和社交媒体。