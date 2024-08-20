利用人工智能提高橄榄油的质量、效率和信任度

在过去两年中，人工智能（AI）以大型语言模型的形式出现，例如 Gemini、 ChatGPT 和巴德——已经抓住了公众的时代精神。

然而，过去十年来，人工智能一直在帮助橄榄农提高效率和决策能力。

今年早些时候，西班牙哈恩市的市政府官员齐聚一堂，讨论人工智能可以为这个全球橄榄油产量最大的省份的橄榄农和磨坊主发挥哪些作用。

橄榄油生产商逐渐开始意识到进入这一领域的优势。他们看到人工智能不仅可以提升品牌影响力，还可以提高客户满意度。 - Javier Canego Martinez，Decidata Analytics 项目经理

与会者中有 Decidata Analytics 公司，这是一家专门从事用于改进数据分析的人工智能的公司。

项目经理哈维尔·卡内戈·马丁内斯 (Javier Canego Martinez) 告诉 Olive Oil Times 人工智能可以提高可追溯性，并帮助在受到负面消息困扰的行业中建立信任 关于欺诈的头条新闻 在最近几个月。

““人工智能工具可以通过检查所用橄榄的种类来帮助确保橄榄油的正宗和高品质，”他说。 “这可以通过使用图像识别技术分析橄榄核的照片来实现。通过提供有关产品的准确信息，公司可以与消费者建立信任并保持良好的品牌声誉。”

事实上，意大利大学的研究人员已经训练人工智能来 辨别出处 特级初榨橄榄油的酚类化合物和甾醇。在 2022 年的一项研究中，他们报告说，人工智能可以正确识别当地生产的塔贾斯卡利古雷橄榄油。

除了验证真实性之外，卡内戈·马丁内斯 (Canego Martinez) 认为人工智能工具还可以帮助生产商和零售商通过个性化广告瞄准客户。

“通过了解消费者的喜好和行为方式，公司可以定制信息和促销活动，以更有效地接触特定群体，”他说。

“人工智能可以进一步预测橄榄油行业的市场趋势以及消费者需求，帮助企业提前调整战略，”卡内戈·马丁内斯补充道。 “这使得他们能够优化库存、定价和营销工作以保持竞争力。”

计算机工程师兼顾问 Diego Hueltes 已经证明人工智能模型可以 准确预测价格他利用历史价格数据、气候数据和前几次收成的数据，开发了三种预测价格模型，准确预测了 2017 年和 2018 年的价格。

这些应用的大部分人工智能技术并不像面向消费者的当前一代生成式人工智能的大型语言模型那样知名。

然而，卡内戈·马丁内斯表示，生成式人工智能可以帮助任何参与橄榄油行业的人填写文件和表格，并生产 “高质量内容，包括社交媒体、博客、视频和其他营销工具。”

“橄榄油生产商逐渐开始意识到进入这一地区的优势，”他说。 “他们看到人工智能不仅可以提升橄榄油公司的品牌影响力，还可以提高整体客户满意度。”

在哈恩的活动期间，官员们讨论了人工智能在客户支持聊天机器人中的应用，以及农民和磨坊主如何使用现有的人工智能工具来预测收获时间和市场趋势。

除了人工智能之外，还有关于 使用区块链技术 提高可追溯性并打击盗窃和欺诈。

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卡内戈·马丁内斯表示，除了业务的营销和面向客户的部分外，农民和生产者还可以使用人工智能来提高他们的运营效率和可持续性。

“人工智能可以优化生产流程，使其更加高效和可持续，”卡内戈·马丁内斯说。 “这包括适当利用水和肥料等自然资源、减少环境影响以及推广负责任的农业实践。”

在 6 月份于哈恩省另一座城市孟吉巴尔举行的一次会议上，研究人员展示了一个人工智能平台，可以准确地 预测橄榄收获时间 提前一个季节使用气象和历史收获数据。

“人工智能和机器学习在客观化决策方面也发挥着重要作用，”卡内戈·马丁内斯说。 “这些技术使公司能够分析大量数据并提取精确的、基于证据的见解。这消除了主观性和人为偏见，从而能够做出更明智和公平的决策。”

卡内戈·马丁内斯还以害虫防治为例，说明人工智能工具如何帮助橄榄农开展日常工作。

“机器学习模型可以通过查看过去的数据和环境因素来帮助预测害虫何时出现，这对于农民进行作物管理选择非常有用，”他说。

“他们还可以根据目前的生长情况预测未来的农作物产量，让农民更容易提前规划，”卡内戈·马丁内斯补充道。 “优化灌溉也是一种可能性，就像 Agrow Analytics 在西班牙提供的那样……展望未来，人工智能和机器学习的应用将继续生产更高质量的石油。”