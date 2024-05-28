L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年历史的翁布里亚橄榄传统象征

翁布里亚最古老的千年橄榄树位于博瓦拉迪特雷维 (Bovara di Trevi) 的小村庄，这是一座位于翁布里亚大区 (Umbria) 的古镇。 著名的橄榄之路 连接斯波莱托和阿西西，距离地区首府佩鲁贾以南不到一小时车程。

L'Olivo di SantEmiliano 已有 1,800 多年的历史，在距离 12 号公路数百米的地方继续茁壮成长th博瓦拉世纪本笃会修道院。

保护千年橄榄树非常重要，因为它们是农业文化和当地传统长寿和持久的直接来源。 - Daniela Rapastella，特莱维文化和旅游局

“拉帕西奥 特雷维文化和旅游局局长丹妮拉·拉帕斯特拉 (Daniela Rapastella) 表示，米利亚诺主教在遭受各种酷刑后，于 304 年被绑在一棵小橄榄树上并被斩首。 Olive Oil Times.

米利亚诺从亚美尼亚来到意大利。当教皇马塞利努斯祝圣他时，他的名字被意大利化为埃米利亚诺。被处决后，他成为特莱维的守护神。

“对于当地社区来说，L'Olivo di Sant'Emiliano 是强烈奉献的象征，因为它与城市的守护神联系在一起，”Rapastella 说。

事实上，这棵千年树最近被注册为 受保护的树 并用栅栏隔开，以便游客可以在不损坏它的情况下欣赏它。

“历史事实和普遍信仰表明，几个世纪以来，橄榄树在数次霜冻中幸存下来，始终结出丰硕的果实，”她补充道。 “它还能抵御最强烈的霜冻，而霜冻却导致几乎所有其他橄榄树都枯死，其中一些橄榄树的树龄已有数百年以上。”

据拉帕斯特拉介绍，由于橄榄树的古老遗传，当地人继续从树上采摘橄榄并将其磨成独特的橄榄油。

“根据学者 Guido Bonci 的说法，圣埃米利亚诺橄榄树在基因上处于 Olivastro 和 Moraiolo 品种之间的过渡位置，”她说。

Moraiolo 是该地区主要的橄榄品种，占所有橄榄品种的 60% 以上 特级初榨橄榄油 根据 Umbria Colli Assisi-Spoleto 原产地名称保护认证生产。

而有 日益激烈的争论 关于古橄榄树某些测年方法的准确性，拉帕斯特拉相信当局遵循最好的科学流程来获得准确的年龄。

她说，研究人员从根系中采集样本，以识别树最古老的部分。卡车最古老的部分早已被寄生虫损坏，并通过 斯卢帕图拉，或剥离、修剪技术，消除健康树的腐烂部分。

“然而，我不能排除在根部的另一部分可能发现甚至更古老的材料，”她说。

该领域的顶尖专家对根核样本进行了放射性碳测年，确定这棵树的年龄约为 1,830 年，误差范围为 260 年。这使得它的萌芽日期介于公元前 96 年至公元 425 年之间。

“这个年龄非常有趣，因为到目前为止，人们认为这个纬度的橄榄树的最大年龄不会超过 1,500 年，”Rapastella 说。

“这是 重要的是要保存 千年橄榄树，因为它们是农业文化和当地传统长寿和持久的直接来源，”她补充道。